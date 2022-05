Lo svezzamento è un viaggio alla scoperta di gusti e consistenze.

Ma cos’è la scoperta per i più piccoli?

I primi assaggi, le prime consistenze… un viaggio che inizia con il primo cucchiaino!

É importante variare in qualità e sicurezza il percorso nutrizionale dei bambini, ed è per questo che Plasmon ha creato “Scoperte di Gusto”: una linea di 5 prodotti pensati per far esplorare un mondo di nuovi sapori e combinazioni di gusto in modo semplice e gustoso.

Gli omogeneizzati Plasmon Scoperte di Gusto sono 100% naturali. Ma cosa significa 100% Naturale per Plasmon?

Ingredienti Selezionati : gli Omogeneizzati Plasmon hanno solo ingredienti naturali , come il Pollo e le verdure italiane

: gli Omogeneizzati Plasmon hanno , come il Pollo e le verdure italiane Ricette Semplici : con 0% amidi aggiunti, 0% sale aggiunto e senza coloranti o conservanti come per legge

: con 0% amidi aggiunti, 0% sale aggiunto e come per legge Cottura Tradizionale: gli Omogeneizzati Carne Plasmon sono ottenuti con un processo produttivo tradizionale che ne garantisce la conservazione nel tempo.

"Scoperte di Gusto": un mix di gusti e ingredienti semplici alla scoperta di nuovi sapori.

Per maggiori informazioni: https://www.plasmon.it/omogeneizzati