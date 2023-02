Plastimark festeggia i 25 anni di attività a Euroshop

Plastimark SPA nasce nel 1995 con l’obiettivo di innovare e migliorare gli strumenti che da sempre accompagnano la spesa quotidiana

E’ nel 1997 che però nasce il primo carrello spesa europeo realizzato totalmente in plastica.

Tutti i risultati che l’azienda sta raggiungendo sono frutto di una lucida e precisa politica di Ricerca & Sviluppo, rivolta a ottimizzare le soluzioni proposte, con lo sguardo sempre rivolto al futuro e alla tecnologia. Ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile senza la preferenza che ci è stata data negli anni dai nostri clienti.

Sarà in occasione di Euroshop 2023, evento molto atteso nel calendario annuale delle fiere internazionali, che la possibilità di fare rete e trovare nuovi partner per i progetti esistenti o futuri avrà vita.

1 di 7

Il settore della vendita al dettaglio è sempre in costante evoluzione e ora più che mai i retailers stanno pensando e progettando come muoversi verso il futuro, unendo lo shopping online, mobile e in negozio per esperienze semplici e personalizzate facendo sì che i clienti tornino in negozio grazie ad una shopping experience invidiabile.

Visitando lo stand Plastimark, si potrà venire a conoscenza di molte innovazioni tecnologiche, materiali sostenibili e prodotti per uno shopping etico e soprattutto tracciabile. Noi siamo pronti a dare il via a un nuovo anno con i nostri clienti e con il resto del settore. Vi aspettiamo anche durante il ricevimento di martedì 28 sullo stand Plastimark, occasione ideale per incontrare il team, conoscere le prossime novità, fare rete con i partner e brindare al 25° anniversario di Plastimark SPA.

(Düsseldorf, dal 26 febbraio al 2 marzo, padiglione 11 stand A71)