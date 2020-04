Pois colorati sul pavimento per garantire il distanziamento sociale

Le misure da implementare nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus non potranno prescindere dal distanziamento sociale, soprattutto nei luoghi pubblici spesso soggetti ad assembramenti. Per evitare questa problematica nella prima fase si è deciso di contingentare l'ingresso agli store a un numero limitato di persone, creando in alcuni casi lunghe file fuori dai negozi.

Ci sono diverse soluzioni, anche digitali, per tenere sotto controllo situazioni simili e tra queste è interessante il brevetto di un'azienda italiana SafetyPois, che ha sviluppato una segnaletica visiva a pavimento per poter mantenere la distanza da fermi e in movimento, senza lasciare alle persone la soggettività della distanza minima da rispettare.

Il sistema a semaforo di Safety Pois

Il sistema si compone di snodi segnalatori incollati sul pavimento, realizzato attraverso dei pois di diametro di 50 cm in tre colori, verde, giallo e rosso, da applicare sul pavimento a 1,50 mt l’uno dall’altro. I pois vanno a creare una griglia verticale di distanze di sicurezza che indicano con chiarezza l’azione consentita.

Il rosso è la fermata e può essere messo in un punto dove bisogna attendere prima di essere serviti, il giallo indica la sosta breve, per esempio prendere un prodotto o richiedere un servizio o attendere in fila, mentre il pois verde indica il transito il percorso da effettuare per stimare correttamente le distanze da tenere durante gli spostamenti.