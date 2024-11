Poke House consoliderà la presenza internazionale grazie al finanziamento di Banca Ifigest (5,5 milioni di euro) garantito da Sace, mediante Garanzia Futuro

Poke House è la più famosa catena di poke, insieme al concorrente I love Poke con il quale si contende la primazia cronologica del lancio in Italia delle healthy bowls. Nata nel 2018 a Milano, nel giro di pochi anni Poke House ha inanellato un'apertura dietro l'altra, superando i 160 punti di vendita in 9 Paesi. Nella corsa allo sviluppo internazionale il sostegno finanziario è imprescindibile. Banca Ifigest ha erogato un finanziamento di 5,5 milioni di euro garantito da Sace, mediante Garanzia Futuro, per supportare Poke House nel suo piano di sviluppo strategico avviato nel 2019, con l’obiettivo di consolidare la presenza sul mercato internazionale.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver ottenuto il supporto di Sace e Ifigest -commenta Matteo Pichi, Ceo di Poke House-. Questo accordo rappresenta un'importante conferma della nostra capacità di costruire, partendo dall'Italia, un'azienda leader a livello globale nel segmento delle healthy bowls. Grazie a questa operazione, potremo proseguire con il nostro percorso di crescita e consolidamento globale”.

“Stiamo supportando Poke House nel suo processo di crescita internazionale attraverso questo finanziamento, sottoscritto in collaborazione strategica con Sace, che consente alla società di consolidare il proprio piano di investimenti all’estero -aggiunge Massimo Pecorari, ceo di Banca Ifigest-. Attraverso un mandato di capital structure advisory assisteremo, inoltre, Poke House nell’ottimizzazione delle fonti finanziarie, in linea con il piano industriale predisposto per il periodo 2024-2027”.

Lo scorso luglio 2024 dall’aggregazione di Banca Ifigest, istituto indipendente con circa 5 miliardi di euro in gestione, e L&B Partners, advisor focalizzato sulle energie rinnovabili e della sostenibilità energetica, è nato un nuovo gruppo bancario con un modello business orientato anche al green. Il nuovo gruppo offre ai propri clienti un ampio ventaglio di servizi sia di investment banking, che si articolano in servizi di finanza strutturata e di advisory (M&A e debt advisory), che di wealth e asset management.