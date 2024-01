Poke House fa ingresso nel mercato belga acquisendo Poké House Belgium: è la sesta acquisizione per la catena fondata da Matteo Pichi e Vittoria Zanetti

Poke House fa ingresso nel mercato belga rilevando Poké House Belgium: è la sesta acquisizione per la catena fondata da Matteo Pichi e Vittoria Zanetti a fine 2018. Si consolida, così, il presidio internazionale di Poke House come catena fast casual nella categoria delle poke bowls.

Poké House Belgium è coetanea di Poke House, essendo nata nel settembre 2018 per iniziativa di Lara Dratwa, Elia Dratwa e Sammy Tielemans. Ad oggi la società conta 15 locali attivi e concreti piani di espansione che riguardano sia il mercato domestico che nuove geografie. Il marchio, grazie a rapidità di esecuzione e a una produzione centralizzata che permette di definire uno standard costante della qualità delle materie prime e al tempo stesso garantire un contenimento dei costi, è oggi posizionata come player nazionale leader nel mercato belga delle healthy bowls.

L’operazione riprende la formula già adottata in passato in Portogallo nel 2020 e in Austria nel 2022 con l’investimento in Honu Tiki Bowls: i fondatori di Poké House Belgium rimarranno alla guida operativa del brand, attuando un processo di integrazione che ha l'obiettivo di trasferire competenze e modus operandi, condividendo supporto tecnologico e il know-how che Poke House ha ottenuto in questi anni, e realizzare un rebranding nei prossimi mesi.

Poke House arriva così a quota 180 locali nel mondo e suggella un 2023 fondamentale per lo sviluppo di grazie all’ingresso nel Gruppo Red Circle Investments, società di investimenti privati di Renzo Rosso che si è affiancato agli investitori attivi Eulero Capital, FG2 Capital, MIP SGR e Angelo Moratti, il quale continua a confermare la sua fiducia al progetto in prima persona.

"È con grande entusiasmo che annunciamo l'ingresso di Poke House nel mercato belga, un passo fondamentale nel nostro percorso globale che sottolinea il nostro impegno e la nostra fiducia nel portare il nostro format in tutto il mondo -commenta Matteo Pichi, Co-fondatore di Poke House-. Con il supporto di investitori di calibro come Red Circle Investments e Angelo Moratti, siamo determinati nel continuare a essere il player di riferimento di una nuova categoria di food, che sta crescendo velocemente e ci dimostra di essere al centro delle preferenze delle nuove generazioni, sempre più interessate alla nutrizione sana e a brand autentici, spesso gestiti da giovani imprenditori".

"Siamo entusiasti di unire le forze con Poke House, player globale con cui condividiamo la stessa passione e missione in termini di innovazione e benessere alimentare -aggiunge Lara Dratwa, cofondatore di Poké House Belgium-. Con il supporto di Poke House, non solo continueremo a servire i nostri clienti fedeli in Belgio, ma avremo anche la possibilità di esplorare nuove geografie e condividere la nostra visione con un pubblico ancora più ampio. È per noi l’inizio di un capitolo emozionante e siamo impazienti di contribuire al successo di Poke House a livello globale".

L'operazione è stata gestita da Giulia Bergamasco, chief strategy officer di Poke House, coadiuvata del team belga di White & Case, guidato da Philippe Hendrickx e Zoe Hannecart, e dal team Italia guidato da Ferigo Foscari. La società target è stata assistita da CMS Law, con David Prync.