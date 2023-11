Porsche Drive Subscription, un noleggio accessibile e flessibile

In Canada, il noto brand di auto un abbonamento ha lanciato una app, che consente di scegliere, di volta in volta, l'auto in base alle occasioni di uso e con consegna a domicilio, fidelizzando i clienti con proposte sempre nuove e riducendo anche l’impatto ambientale

Un brand consolidato dal posizionamento molto alto, come Porsche, per ampliare il target dei suoi possibili clienti, ha lanciato in Canada, contemporaneamente in quattro città (Toronto, Montreal, Vancouver e Kelowna), un progetto innovativo, basato su un modello di abbonamento per usare un'auto: Porsche Drive Subscription, una soluzione che vuole rendere il lusso più accessibile e che, nella mappa retail di Kiki Lab, rientra nelle strategie quick & easy.

Entrando nel dettaglio, parliamo di un concept basato su un programma di noleggio flessibile, in cui il cliente può decidere quale Porsche usare di volta in volta: la sportiva, il SUV, l’elettrica … Qualsiasi sia la scelta, l’auto viene consegnata a domicilio: un servizio comodo, anche perché spesso i clienti dispongono di un solo posto auto, che viene così ottimizzato con l’uso alternato delle vetture.

