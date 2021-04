Potenziare un commercio sostenibile

Incrementare l'efficienza del recupero di calore con gli HFO

Il ricorso a refrigeranti HFO a basso GWP come Opteon™ XL20 (R-454C) e Opteon™ XL40 (R-454A) nei sistemi di refrigerazione commerciale può contribuire a ridurre sia i costi di gestione del sistema che le emissioni. Con il loro uso nelle applicazioni di recupero del calore, l'impatto ambientale del sistema è ulteriormente ridotto rispetto alle tecnologie alternative a basso GWP, e la loro efficienza in tali sistemi consente risparmi finanziari a lungo termine.

Il regolamento F-Gas e l’emendamento di Kigali fino al protocollo di Montreal hanno favorito una più ampia adozione di soluzioni innovative per la sostituzione degli HFC, come Opteon™ XL20 e Opteon™ XL40 a basso GWP.

Questi refrigeranti Opteon™ XL a basso GWP rappresentano un’opportunità. Poiché non c’è mai stata una maggiore attenzione alla necessità di ridurre le emissioni nocive, è ora ampiamente riconosciuto che le scelte che facciamo hanno implicazioni durature, ed è dunque il momento di agire.

La strada da seguire

Tecnologie come il recupero del calore, volte a ottimizzare ulteriormente il consumo energetico dei negozi al dettaglio, stanno diventando sempre più ampiamente adottate. Il ricorso a opzioni a basso GWP, come Opteon™ XL20 e Opteon™ XL40, contribuisce a migliorare ancora di più i risparmi che queste tecnologie portano.

Questi refrigeranti offrono chiari vantaggi nel recupero dell'energia residua generata dai sistemi di refrigerazione. Grazie alla loro versatilità e alle loro prestazioni termodinamiche, possono contribuire a ridurre sia le emissioni che i costi del ciclo di vita, migliorando l'efficienza del sistema negli impianti di recupero del calore. Essi hanno il potenziale necessario per ridurre ulteriormente il consumo di energia e in definitiva le emissioni totali di CO₂ equivalente, utilizzando il calore generato durante il processo di raffreddamento.

Nei negozi al dettaglio, i sistemi di recupero del calore possono fornire notevoli benefici, e con l’uso di refrigeranti Opteon™ XL a basso GWP, ne possono offrire ancora di più: i risparmi sono significativi (fino al 70%) rispetto a un sistema tradizionale a R-404A con caldaia a gas.

Le tecnologie di recupero del calore con refrigeranti Opteon™ XL a basso GWP hanno inoltre dimostrato di avere prestazioni superiori rispetto a quelle delle tecnologie alternative. Quindi, l’uso dei refrigeranti Opteon™ XL può tradursi in un risparmio sui costi del ciclo di vita (LCC) fino al 15% rispetto alle soluzioni tradizionali.

Opteon™ XL20 offre il più basso costo del ciclo di vita, così come le più basse emissioni totali, entrambi su base decennale, oltre al miglior rapporto qualità-prezzo.

Per saperne di più su come Opteon™ XL40 e Opteon™ XL20 riducono le emissioni e il costo del ciclo di vita, è possibile scaricare l'infografica Potenziare un commercio sostenibile e il whitepaper di prossima pubblicazione, Recupero di calore (o energia), che sarà lanciato alla seconda conferenza IIR sui refrigeranti HFO e le miscele a basso GWP a giugno di quest'anno.