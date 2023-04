PreGel: dal gelato al bakery e beverage

In occasione di Cibus Connecting Italy 2023 PreGel presenta la propria gamma di referenze per i gelatieri, i pasticceri e l'horeca

L’azienda PreGel nasce nel 1967 da un’intuizione di Luciano Rabboni, l’attuale presidente, che apre una piccola produzione di sapori per il gelato. Grazie al sostegno della moglie, PreGel diventa in poco tempo un punto di riferimento dell’industria gelatiera, che conta oggi la presenza in 130 paesi del mondo con 18 filiali e i due cuori pulsanti: l’headquarter a Reggio Emilia, sede storica, e la sede produttiva di PreGel America a Charlotte nella Carolina del Nord. A Reggio Emilia è presente anche il centro di Ricerca&Sviluppo, mentre ad Arceto di Scandiano si trova un magazzino automatizzato che strizza l’occhio alla sostenibilità, con 1.500 mq di pannelli solari che producono 300 kw/h e un sistema all’avanguardia gestito da robot di ultima generazione.

L’azienda si occupa di fornire prodotti per gelaterie, pasticcerie e per il mondo dell’horeca, un’attività che non si limita alla vendita, ma che arriva a dare nuove idee per gli addetti ai lavori in termini di realizzazione del prodotto finito e della sua esposizione. Ed è proprio con questa mission che PreGel ha diversificato la propria produzione passando dalla “sola” offerta di gelateria alla pasticceria, al bakery e al beverage. In particolare, in quest’ultimo PreGel opera con il brand Regium che offre un vasto assortimento di sciroppi e mix per le caffetterie, per offrire al consumatore sempre qualcosa di nuovo, veriegati perfetti per e stimolare il mercato.