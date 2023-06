Presal: tutti i benefici del sale

Dal 2006 Presal® è l'unico sale alimentare con iodio protetto e studi clinici pubblicati e prodotto approvato da AME, Associazione Medici Endocrinologi

In packaging per retail e food service e come ingrediente per uso nell’industria agroalimentare, Presal è stato creato da Caber Srl in convenzione di ricerca, in collaborazione con l’Università di Bologna.

Un team di quattro ricercatori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari diretti dal Prof. Giovanni Lercker, infatti studiò la messa a punto di una tecnologia unica e innovativa che consente allo iodio di fissarsi al sale senza disperdersi.

“Per un paio di anni si tentò una metodologia che consentisse di preservare solo alcune criticità dello iodio, ma che risultava inutile davanti alla degradazione dello iodio in cottura.” - afferma il dr. Matteo Bonoli, tecnologo alimentare coinvolto nella ricerca ed oggi elemento chiave nella Gestione della Qualità e Ricerca di Caber – “Ad oggi la ricerca è ancora attiva per consentire lo studio sul prodotto sviluppato al fine di migliorare le tecniche e le garanzie per la stabilità del nutraceutico (ndr iodio) nel tempo ed in combinazione con i vari alimenti.”

Presal®, sale marino iodato protetto è il sale della prevenzione delle patologie tiroidee (iodoprofilassi auspicata con la legge 55/2005 del Ministero della salute): senza additivi chimici grazie ad una tecnologia secretata. Oggi troviamo questo iodio protetto in packaging retail e ho.re.ca e anche in tutti gli insaporitori Caber a base di sale: i benefici sono garantiti anche lasciando il barattolo aperto, o utilizzando Presal® durante la cottura di una pietanza.

Il Progetto “Iodio e Benessere” vanta oggi anche la partnership con primarie industrie dell’ agro alimentare che utilizzano Presal come ingrediente per la preparazione dei propri prodotti: Amadori, Grissin Bon, Callipo, Citres, Coop Benesì, CirFood, Grissin Bon, Callipo, Citres, Coop Benesì, Madi Ventura, MISURA Colussi, Pata, sono alcuni tra i tanti Partners che aderiscono al progetto. I prodotti “fonte di iodio” contribuiscono ad una corretta iodoprofilassi trasversale a tavola poichè lo iodio di Presal®, anche come ingrediente, viene assimilato come dimostrato da studi clinici pubblicati nell’anno 2013 e 2023 effettuati dall’Università di Pisa, Dip. di Endocrinologia per Caber.

Il 19 Maggio 2023 si è tenuto a Bologna il Convegno Scientifico Caber per presentare gli ottimi risultati del secondo studio clinico effettuato nel 2022 dal dip. di Endocrinologia dell’Università di Pisa. Hanno partecipato ricercatori, medici e professori relazionando in merito all’importanza della iodoprofilassi a livello trasversale. In questa occasione l’azienda ha presentato anche il nuovo Presal -50 che strizza l’occhio alla riduzione del sodio senza rinunciare ai benefici dello iodio.

L’evento, il prodotto e progetto Presal® sono approvati dall’Associazione Medici Endocrinologi.

Per maggiori informazioni visita il sito