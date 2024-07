Prestofresco: l’espansione della rete e la ricerca di personale

L'insegna Prestofresco aprirà nuovi supermercati in Piemonte e Lombardia per i quali sta cercando personale da impiegare in più ambiti

L'ultima apertura a Mortara (Pv) va ad ampliare la presenza dell'insegna Prestofresco, attiva con 92 punti di vendita distribuiti nell'area nord occidentale del Paese. Lo store segna, inoltre, l’ingresso in una nuova provincia. A questa operazione si aggiunge anche la ristrutturazione dello store di Borgosesia, in linea con il programma di sviluppo che prevede 5 ulteriori inaugurazioni per le quali il gruppo sta cercando personale.

“Ci servono nuovi profili professionali: una sfida non facile in tutti i settori, a partire dal nostro -afferma l'Ad Sebastiano Sapino-. Siamo presenti sul territorio con quasi cento supermercati ormai, con un contatto quotidiano con i clienti finali e con una serie variegata di rischi potenziali. Quindi abbiamo colto questa opportunità con grande convinzione, anche nel valore di questi strumenti per aumentare il livello di trasparenza e di controllo incrociato del nostro business”.

La ricerca di personale

Sono oggi oltre 20 i professionisti ricercati in tutto il Piemonte e la Lombardia: capi negozio, banconisti, addetti alla gastronomia e alla macelleria e tirocinanti per il servizio di vendita in molte delle insegne di un gruppo in costante espansione.