Primark: a Milano il flagship store su cinque piani

Aprirà ad aprile il flagship store di Primark realizzato a Milano, in via Torino 45, in pieno centro cittadino, a pochi passi dal Duomo. Il punto di vendita consolida la presenza dell'insegna sul territorio italiano dove opera con una rete di nove strutture e si potenzia in Lombardia con il suo terzo store dopo le aperture nei centri commerciali Il Centro di Arese e Fiordaliso a Rozzano.

Il negozio si svilupperà su una superficie di oltre 5.000 mq estesi su cinque livelli piani, con un ingresso ispirato alle iconiche piazze del capoluogo lombardo. Anche all'interno dello store sono presenti continui richiami architettonici tipici della città. La struttura ospiterà anche la sede regionale per l'Italia dell'insegna insieme a uno showroom dedicato alla stampa.

L'assortimento rispecchierà la filosofia dell'insegna con un buon rapporto qualità prezzo e spazio ai prodotti Primark Cares realizzati con materiali riciclati, organici o provenienti da fonti più sostenibili. Un'intera area estesa su 90 mq sarà dedicata alla collezione di denim sostenibile di Primark.

“Questa apertura rientra nella nostra attuale strategia di espansione sul territorio italiano, che ha come obiettivo quello di portare l'offerta unica di Primark a un numero sempre più ampio di clienti in tutto il Paese” commenta Luca Ciuffreda, head of Primark in Italia.

Presenza e sviluppo di Primark in Italia

Le ultime aperture del marchio sono state realizzate a Roma e a Catania. Nei prossimi mesi sono in programma nuovi store a Torino, Bologna, Caserta, Venezia e Chieti, che andranno a consolidare la rete con l'obiettivo di portarla a 14 negozi. Queste aperture creeranno più di 1.000 opportunità di lavoro.