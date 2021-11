Primark avvia l’espansione al sud. Il primo store a Catania

L'insegna di abbigliamento low cost, entrata nel nostro Paese nel 2016 con un primo punto di vendita ad Arese, sbarca al sud Italia con un primo negozio realizzato al parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco (CT). L'apertura rientra in un programma di sviluppo che prevede un ampliamento della rete italiana di Primark (parte della conglomerata Associated British Food) con otto strutture in più aree geografiche come raccontato in questo articolo.

Lo store siciliano sarà inaugurato l'1 dicembre e impiegherà 150 persone.

Su questo opening, Luca Ciuffreda, head of sales di Primark Italia, dice: "Siamo entusiasti di inaugurare il nostro primo punto di vendita in Sicilia. Con quest'ultima apertura italiana consolidiamo una rete formata da 400 negozi in tutto il mondo".

Come da tradizione della catena, l'assortimento proporrà abbigliamento con le ultime tendenze moda a prezzi convenienti. In termini di sostenibilità, Primark propone anche la linea di prodotti realizzati con materiali sostenibili, riciclati e organici della gamma Primark Cares. In visione delle imminenti festività natalizie, questo punto di vendita è dotato di un’area dedicata al Christmas Gift Shop con una proposta di articoli dedicati al Natale con numerose idee regalo tra cui i pigiami Marvel e le decorazioni Disney.

Primark in Italia e nel mondo

L'insegna è presente attualmente nel nostro Paese con otto strutture realizzate ad Arese, Rozzano, Brescia, Campi Bisenzio, Verona, Roma dove sono attivi due punti di vendita, . Quello di Catania è l'ottavo negozio della rete italiana che sarà potenziata con nuove aperture nel corso del prossimo anno. Ad oggi, il negozio Primark più grande si trova a Birmingham High Street, con una superficie di vendita di 14.800 mq, suddivisi su cinque piani.