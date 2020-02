Primark: doppio opening a Roma

Lo sviluppo di Primark in Italia è iniziato dal nord Italia e si sta man mano consolidandosi conquistando nuove regioni e aree geografiche strategiche. È il caso di Roma dove l’insegna di abbigliamento low cost, la cui filosofia è sintetizzata nel claim amazing fashion at amazing prices, farà il suo ingresso con due punti di vendita.

Il prossimo aprile Primark aprirà, infatti, un negozio in zona Laurentina, all’interno del centro commerciale Maximo, una struttura commerciale che ospiterà 170 negozi, 30 ristoranti, un ipermercato, un cinema multisala, un fitness center e un’area entertainment.

La catena sta già selezionando i candidati da inserire in organico nello store che si estenderà su una superficie di circa 5.000 mq. Ma si vocifera che stia lavorando a una seconda apertura romana in costruzione a Ponte di Nona, al centro commerciale Roma Est. Secondo indiscrezioni, infatti, e stando a quanto pubblicato sul sito di Bms progetti, la struttura si svilupperebbe su doppio livello per una superficie totale di 6.000 mq circa. Sui tempi di apertura non ci sono ancora notizie certe.

Nel nostro Paese l’insegna è presente a Il Centro di Arese (Mi), a Roncadelle (Bs) al centro Elnòs Shopping, a Campi Bisenzio (Fi), a Rozzano (Mi) e a Verona, con strutture sviluppate su metrature che non vanno mai al di sotto dei 5.000 mq e non superano i 6.000 mq. Tra gli obiettivi di sviluppo anche un punto di vendita a Milano, in via Torino, che sarebbe il primo realizzato in centro cittadino. Pare ci sia l'interesse alla realizzazione del progetto ma ancora tutto tace.