Primark: con Lotto la prima partnership italiana

Il marchio di abbigliamento sportivo italiano entra nel mondo di Primark con una collezione che segna l’inizio di una collaborazione, la prima che l’insegna instaura con un brand del nostro Paese. La linea Lotto è formata da 24 articoli con prezzi che variano dai 9 ai 22 euro e comprende tute da ginnastica, borse, berretti e ciabatte, in colori fluo ma anche bianco, nero e grigio. I modelli disegnati da Lotto viaggiano in contemporanea dal passato al presente. Lotto infatti sottolinea: “Questa gamma si ispira a design sia retrò che contemporanei del mondo dello sport e della moda. È una selezione di articoli pratici e confortevoli pensati per essere indossati nella quotidianità, sia dentro che fuori il campo”.

Entrambi i marchi hanno annunciato la partnership sui relativi siti aziendali.

Primark continua così il suo sviluppo in Italia sia in termini di rete vendita sia in fatto di offertao. L'ultimo store è stato aperto a Milano come raccontato in questo articolo.