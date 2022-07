Primark e Fairtrade per il beauty sostenibile

La partnership siglata da Primark e Fairtrade e annunciata a metà luglio sottolinea l'impegno del retailer verso la sostenibilità. Dagli abiti si estende ai prodotti beauty con il lancio già da luglio di una collezione Wellness certificata Fairtrade, dunque con la garanzia per gli agricoltori coinvolti di un giusto compenso per il proprio lavoro.

La prima collezione beauty Primark e Fairtrade

La collezione certificata Fairtrade e con il marchio che attesta i prerequisiti etici verrà lanciata in tutti e 14 i mercati in cui il retailer è presente e già da luglio è disponibile in una selezione di negozi in Europa e Stati Uniti.

La linea si chiama Wellness ed è dedicata alla cura della pelle con 6 prodotti che contengono burro di karité e olio d'oliva certificati Fairtrade. Sono un burro per il corpo, l'olio da bagno, la crema viso, un balsamo detergente oleoso, un balsamo multifunzione e la crema mani. In negozio sono evidenziati attraverso lo stesso marchio Fairtrade.

Obiettivi della partnership

Primark e Fairtrade condividono il desiderio di offrire prodotti sempre più sostenibili allo stesso tempo garantendo alle persone coinvolte nella catena di approvvigionamento e produzione uno standard di vita equo. La garanzia di un compenso adeguato permette alle persone di vivere degnamente e di rilanciare la propria attività reinvestendo parte degli utili, a vantaggio del tessuto sociale.

Come spiega Lynne Walker, director di Primark Cares, il progetto a lungo termine di Primark orientato alla sostenibilità, gli obiettivi da raggiungere sono chiari ma non è possibile farlo da soli. "Siamo quindi entusiasti di collaborare al fianco di Fairtrade nel raggiungimento dei nostri obiettivi condivisi. Questa partnership ci permette di fare un ulteriore passo in avanti nell’offrire una collezione di prodotti beauty non solo alla portata di tutti e in tutto il mondo, ma che sia anche in grado di migliorare la vita degli agricoltori coinvolti nell'approvvigionamento degli ingredienti alla loro base”.

Un'opportunità anche per dare visibilità all'approccio sostenibile: "Questo nuovo lancio rappresenta un'interessante opportunità per raccontare ai clienti di Primark i cosmetici e gli ingredienti Fairtrade e favorire la nascita di un nuovo mercato che guardi a un futuro sempre più equo per gli agricoltori - spiega Anna Barker, head of commercial partnerships di Fairtrade Foundation -. Fairtrade vuole infatti far leva su questo lancio per raggiungere un pubblico nuovo e più giovane, stimolando l’interesse per il commercio equo per una crescita positiva nel futuro".