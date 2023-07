Primark riduce i prezzi nelle linee basic per bambini

L’iniziativa, che coinvolge alcune gamme della nuova collezione autunno/inverno, vuole essere di supporto alle famiglie, in risposta al carovita

Con l’obiettivo di sostenere le famiglie nella gestione delle loro finanze contro l’attuale aumento del costo della vita, il rivenditore di moda internazionale Primark annuncia la riduzione dei prezzi di centinaia dei suoi capi di abbigliamento basic per bambini della nuova collezione autunno/inverno 2023. Saranno coinvolti nell’iniziativa i prezzi di collezioni selezionate disponibili nei punti di vendita Primark a partire dalla fine di luglio. Del resto, nonostante in giugno si sia registrata una decelerazione del tasso di inflazione, in Italia questo dato continua ad essere sensibilmente superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento del 6,4% (Fonte: Istat, prezzo al consumo giungo 2023). Ciò si riflette negativamente sul potere di acquisto delle famiglie, motivo per cui Primark desidera sostenerle offrendo il miglior rapporto qualità-prezzo direttamente sulle principali vie dello shopping italiane.

L'introduzione di prezzi più bassi su alcune linee di prodotti della prossima collezione autunno/inverno segue temporalmente la decisione di Primark dello scorso anno, ovvero congelare i prezzi su oltre un migliaio di prodotti di abbigliamento per bambini e neonati. Gli articoli basic per tutti i giorni che subiranno una riduzione di prezzo includono appunto capi per bambini come come t-shirt a maniche lunghe, leggings, felpe con e senza cappuccio e pigiami.

Mentre design, colori e prezzi di queste linee per bambini e neonati manterranno invariata la loro qualità. In tal senso, prodotti come le t-shirt a maniche lunghe continueranno ad essere realizzate utilizzando almeno il 50% di cotone proveniente dal Primark Sustainable Cotton Program (Pscp), il più grande programma di cotone sostenibile nel settore della moda.

Questa decisione fa parte dell'impegno di Primark per offrire il migliore rapporto qualità-prezzo ai propri clienti, indipentemente dai reparti, dalle collezioni e dai prodotti.

“Per milioni di persone l’aumento del costo della vita prosegue inesorabile, motivo per cui siamo consapevoli che garantire valore e convenienza non è mai stato così importante come oggi per i nostri clienti -osserva Paul Marchant, chief executive di Primark-. La leadership di prezzo è da sempre nel nostro Dna e la difendiamo costantemente affinché i consumatori possano riporre in noi fiducia e avere la certezza che, quando si recheranno in un negozio Primark, avranno il miglior rapporto qualità-prezzo”. I nuovi prezzi si applicheranno a selezionate linee di abbigliamento per bambini in arrivo nei 15 negozi Primark italiani dal 31 luglio in poi. Per verificarne l’effettiva disponibilità in store, direttamente da casa, i clienti potranno navigare sul sito web aziendale uilizzando l’apposita funzione di stock checker filtrando per modello e taglia.