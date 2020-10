Procter innova nella pulizia dentale con il brand Oral-B

Oral-B (marchio Procter & Gamble) presenta la sua ultima e innovativa tecnologia: Oral-B iO. Non un normale spazzolino elettrico, ma un oggetto rivoluzionario, frutto di oltre sei anni di ricerca e sviluppo, pensato per trasformare un’attività quotidiana come il lavarsi i denti in un momento anche emozionale. All’esistente tecnologia oscillante-rotante, Oral-B iO combina nuove e delicate micro-vibrazioni guidate dall’innovativo sistema di azionamento magnetico completamente privo di frizione, quindi molto silenzioso, che distribuisce l’energia direttamente alla punta delle setole così da farle scivolare dente su dente, regalando una pulizia non solo più efficace ma anche molto più piacevole: una sensazione mai avvertita prima.

Attraverso il display è possibile ricevere un messaggio di benvenuto, impostare la lingua, avere indicazioni circa la modalità di spazzolamento, da quella whitening a quella per denti sensibili, ed essere avvisati quando è il momento di cambiare la testina. Non solo: un sensore indica qual è la pressione più giusta da esercitare durante la pulizia. Se è corretta, scatta la luce verde, se è eccessiva, quella rossa. Il Visual Timer, invece, tiene traccia della durata delle diverse sessioni di spazzolamento e aiuta l’utente a rispettare il tempo minimo di pulizia di due minuti raccomandato dagli specialisti. E quando è raggiunto l’obiettivo, Oral-B iO, sorride tramite l’apposita icona. Sempre attraverso il display è possibile monitorare lo stato della batteria e quando è scarica è sufficiente inserirla nell’elegante carica batterie magnetico e in sole tre ore Oral-B iO è di nuovo operativo.

Completa la dotazione tecnologica la nuova app con una grafica 3D e la tecnologia Al Brushing Recognition che riconosce ben 16 aree all’interno della bocca, aiutando l’utente a coprire al 100% tutte le zone che devono essere soggette a spazzolamento.

Protagonista della comunicazione di supporto è Michelle Hunziker

“Siamo ancora indietro in Europa per uso dello spazzolino elettrico”, commenta Francesco Grillo, vicepresidente di Oral Care P&G Europa, “ma i dati di mercato rilevano un trend in crescita: sempre più persone si stanno avvicinando a questa tecnologia che solo negli ultimi due anni è stata scelta da ben tre milioni e mezzo di persone. E scommettiamo che con l’ultimo arrivato di casa Oral-B questa tendenza non potrà che crescere ulteriormente. Oral-B iO è un concentrato di tecnologia, design ed esperienza che ridefinisce il concetto stesso di spazzolino: è la più avanzata tecnologia sul mercato, capace di garantire una pulizia sensazionale e di trasformare il lavarsi i denti in un’esperienza completamente nuova. Con Oral-B iO entriamo ufficialmente nella nuova era dell’igiene orale: efficace, piacevole, 100% elettrica. Una vera rivoluzione”.

“L’efficacia di uno spazzolino elettrico”, dichiara Alessandro Quattrini, professional academic relations manager di P&G, “non è paragonabile a quella di uno manuale. Basti pensare che uno spazzolino elettrico oscilla 145 volte al secondo avanti e indietro sulla superficie del dente, un risultato impensabile con uno spazzolino manuale. Se poi aggiungiamo che con lo spazzolino manuale la media di spazzolamento è 45 secondi ovvero neanche mezzo secondo per ognuna delle 82 superfici dentali presenti in bocca, è facile capire il perché di questa differenza di performance”. Con Oral-B iO lo spazzolino elettrico è stato riprogettato dalle basi, portandolo ad un livello ancora più elevato e mai raggiunto prima sia per quanto riguarda l’efficacia che per la personal experience.

“Per realizzare Oral-B iO” conclude Riccardo Dessi, senior scientist – ricerca & sviluppo prodotto, “abbiamo riesaminato ogni aspetto dell’igiene orale quotidiana, utilizzato una tecnologia sofisticata e materiali avanzati. Un lavoro durato sei anni attraverso il quale abbiamo creato una generazione completamente nuova di spazzolini ultrapotenti. Oral-B iO non è solo uno spazzolino intelligente e performante come mai prima, è anche un oggetto elegante e bello, dal design pulito e accattivante. Così oggi possiamo dire di aver rivoluzionato, davvero, l’esperienza dell’oral care nella sua interezza, sia a livello funzionale che estetico”.