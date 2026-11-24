L'iniziativa di raccolta di piccoli Raee promossa da Haier Europe ed Erion con il Factory Outlet di Brugherio e a Cem Ambiente

L'iniziativa di raccolta di piccoli Raee promossa da Haier Europe ed Erion insieme a Factory Outlet di Brugherio e a Cem Ambiente ha portato al conferimento di quasi 600 kg di rifiuti Raee e quasi 45 kg di batterie portatili. Il tasso di raccolta in Italia sfiora il 17% delle apparecchiature Raee vendute nei tre anni precedenti, secondo lo studio Erion "Il potenziale inespresso del rifiuto indifferenziato" (2025), mentre in Europa si arriva al 65%. Per le batterie l'Italia è al 25%, l'Europa al 45%.

La raccolta Raee favorita da semplicità e comodità di conferimento

In due giorni, 19 e 20 ottobre 2026, la raccolta straordinaria promossa da Haier Europe, Erion Weee ed Erion Energy, in collaborazione con Cem Ambiente ha portato al conferimento di 600 kg di piccoli Raee e 45 kg di batterie portatili.

L'idea è nata ed è stata promossa da Haier Italia, con la partecipazione dei dipendenti delle sedi Haier Europe di Vimercate e Brugherio, e il coinvolgimento dei cittadini, i quali hanno potuto portare i propri rifiuti elettronici presso il Factory Outlet di Brugherio, il 20 ottobre.

L'iniziativa dimostra che nelle case degli italiani ci sono molti rifiuti Raee che non vengono, di solito, conferiti correttamente: 600 kg di raee corrispondono a quanto 300 italiani disperdono in media, all'anno, nei rifiuti urbani indifferenziati, mentre 45 kg di batterie corrispondono alla stessa dispersione per oltre 350 persone.

Tre punti di raccolta, i risultati

Vimercate : qui sono stati conferiti oltre 300 kg di piccoli Raee e circa 15 kg di batterie;

: qui sono stati conferiti oltre 300 kg di piccoli Raee e circa 15 kg di batterie; Factory Outlet di Brugherio : raccolti quasi 200 kg di piccoli Raee e 20 kg di batterie;

: raccolti quasi 200 kg di piccoli Raee e 20 kg di batterie; Brugherio: conferiti 80 kg di piccoli Raee e 10 kg di batterie.

Il Factory Outlet di Brugherio era l'unico punto aperto anche ai cittadini, mentre le altre due sedi erano riservate ai dipendenti delle aziende: qui la raccolta più ampia ha riguardato le batterie. L'indicazione generale è che avvicinandosi alle persone, in ufficio, nei negozi, la raccolta è efficace. Anche la gratuità della raccolta, e il fatto che non fosse legata ad acquisti, ha facilitato il successo. L'altra chiave di successo è la collaborazione, anche con Cem Ambiente Spa, la società pubblica che gestisce i servizi di igiene urbana sul territorio interessato.

"Le aziende sono importanti per diffondere una cultura ambientale sempre più condivisa e possono diventare partner con cui sviluppare progetti e azioni concrete, oltre che destinatarie dei nostri servizi -ha dichiarato Corrado Boccoli, presidente di Cem Ambiente-. L’iniziativa ne è un esempio e mostra il valore del coinvolgimento diretto dei dipendenti sui temi della sostenibilità. Vogliamo continuare su questa strada, mettendo a disposizione le competenze di Cem per costruire nuove collaborazioni capaci di generare valore per le imprese e per le comunità in cui operano".