Unes, gruppo Finiper Canova, svilupperà una rete discount in franchising con MD. Si parte da 28 punti di vendita Emmeci, con nuove aperture dirette e possibili conversioni di supermercati Unes. Creata una business unit dedicata

MD S.p.A. e Unes Maxi S.p.A, parte di Gruppo Finiper Canova, hanno concluso, come si legge nella nota emessa congiuntamente dalle aziende, "un accordo di collaborazione nella gestione dei punti di vendita attualmente di proprietà del Gruppo Emmeci S.p.A., oggetto di acquisizione da parte di UNES Maxi S.p.A".

Secondo quanto risulta a Gdoweek, si tratta a tutti gli effetti di un accordo di franchising, come Unes come master franchisee, con per sviluppare una rete discount a firma Md , partendo dai 28/30 punti di vendita di Emmeci, acquisita lo scorso agosto insieme a Mega che si occupa di immobiliare.

Secondo fonti aziendali, il progetto prevede, in una prima fase, nuove aperture a gestione diretta e la eventuale conversione di alcuni supermercati Unes con perfomance non in linea con le previsioni dell'azienda . Tra le ipotesi allo studio c’è anche il rafforzamento dei freschi, facendo leva sulle competenze di Unes.

I negozi Emmeci manterranno l’insegna MD

Al closing definitivo dell'operazione, atteso tra gennaio e febbraio, Unes prevede di subentrare nei contratti di franchising dei punti di vendita Emmeci, che manterranno l’insegna MD. La capillarità della rete, soprattutto nelle valli bergamasche e bresciane, in Valtellina e a Milano, aveva inizialmente orientato Unes verso la conversione di questi negozi in supermercati Unes. Nel corso della trattativa ha preso forma un progetto specifico di sviluppo del discount, formula alla quale Unes stava già pensando per completare la propria offerta commerciale. Unes diventa così un gruppo in grado di coprire format per tutte le esigenze della clientela, dai discount ai supermercati con Unes e Borello, alla fascia premium Il Viaggiator Goloso.

I freschissimi Unes nei discount MD

I negozi manterranno l’identità commerciale di MD, con i suoi marchi e l’offerta di prodotti confezionati. Unes sta lavorando sull’assortimento dei freschissimi per portare nel discount le competenze maturate nel gruppo Finiper Canova, a prezzi coerenti con il canale. L’azienda prevede di avviare le prime forniture a Emmeci dal 1° dicembre, in vista del closing.

Per la gestione di questa tipologia di negozi, Unes prevede di creare una business unit dedicata, che lavorerà sul rafforzamento dell'insegna puntando soprattutto sui freschi, mentre il resto dell'assortimento sarà quello di MD.

Più formule per Unes, nuove aperture per MD

Per Unes il vantaggio è poter scegliere con maggiore determinazione la formula in base al singolo bacino di utenza. Dove la domanda è più orientata al prezzo, un supermercato meno performante potrebbe trovare un nuovo equilibrio come discount, nella stessa posizione.

Per MD, l’operazione dà continuità all’insegna con i negozi Emmeci, già performanti e conosciuti dalla clientela, oltre ad ad aprire un canale di crescita attraverso le nuove aperture e le eventuali conversioni sviluppate da Unes.

Le aperture di dicembre di Unes

Prosegue anche lo sviluppo dei supermercati Unes. A inizio dicembre Unes prevede di aprire due store a Castellanza (Va) e Seregno (Mi), due ex Aldi, che si aggiungono a quello di Sannazzaro de’ Burgondi (Pv), uno dei sei ex MD rilevati nel 2025. Seguiranno altre tre aperture.