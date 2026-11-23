Coce-Brace & Cucina d'Abruzzo esce per la prima volta dai confini regionali per aprire a Milano zona Darsena

Coce-Brace & Cucina d'Abruzzo, già punto di riferimento della cucina abruzzese nel centro di Pescara, apre il suo primo locale fuori dai confini regionali, a Milano, il 26 novembre, in Corso di Porta Ticinese 106. Sarà aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Quindi chi vuole assaggiare arrosticini, pallotte cacio e ovo, sugo alle tre carni e molte altre specialità della cucina abruzzese si appunti questo nuovo indirizzo.

Coce ha aperto la sua prima sede in centro a Pescara nel 2022. Nata con l'obiettivo di portare oltre i confini regionali e in contesti urbani l’autentica cucina abruzzese, quella di recupero, genuina e legata alla terra, Coce echeggia l'Abruzzo anche nel nome che in dialetto vuol dire “scotta”. Milano è il primo passo di uno sviluppo che adesso è prematuro quantificare.

Coce è una vera trattoria abruzzese, niente reinterpretazioni da cartolina: mise en place curata ma accoglienza sincera e generosa. Fulcro/cuore del ristorante milanese la brace a vista, al centro della sala, da dove passano le carni e parte lo spettacolo della serata. La proposta è pensata per il pranzo e soprattutto per la cena, con circa 80 coperti tra tavoli per due e tavolate di gruppo. La scelta di Coce è quella di proporre a Milano le stesse ricette (dagli antipasti alla brace passando per i primi piatti tradizionali) che trovereste in Abruzzo; e le stesse materie prime nonché l'identica passione per la cucina abruzzese e le sue tradizioni.

Anche la carta dei vini parla abruzzese: interamente regionale, con vitigni autoctoni e vitigni internazionali impiantati in regione. Circa 100 etichette che raccontano tutta l'enologia abruzzese, a partire dal Montepulciano e dal Trebbiano, ma esplorando anche vitigni antichi e ora recuperati come Cococciola e Maiolica.

La forza di Coce risiede nella materia prima: il 100% dell'offerta tradizionale arriva da una selezione rigorosa della filiera abruzzese e locale dei cibi e dei vini. Prima di aprire a Pescara, il team ha girato l'Abruzzo, assaggiando prodotti e visitando piccoli produttori tra borghi, uliveti, vigneti e campi di grano. Visto che la specificità, la cifra, di questo nuovo ristorante è la cucina abruzzese, non possiamo non citare qualche piatto del menù: gli arrosticini, protagonisti assoluti della brace; le pallotte cacio e ovo, preparate secondo una ricetta di famiglia che risale all'Ottocento; il sugo alle tre carni, quello del pranzo della domenica; i formaggi di pecora e i salumi di maialino nero abruzzese; la manzetta abruzzese, marchio registrato e colonna portante della brace; il parrozzo artigianale, fatto in casa seguendo fedelmente la ricetta della nonna.

Da Coce il servizio è informale e diretto, come la cucina. Prezzi? Coerenti, dice Coce, con la trattoria abruzzese più autentica, con lo spirito accessibile che a Pescara ha reso Coce un punto di riferimento per giovani, gruppi di amici, famiglie e turisti.

DOV'È