Il programma degli eventi a Tuttofood 2021

Tuttofood 2021 presenta un ricco programma di eventi che coniuga momenti di confronto e formazione con aggiornamenti di mercato, lancio di nuovi trend e prodotti. L’obiettivo è quello di rappresentare una fucina di idee per tutti i professionisti alla continua ricerca di nuove fonti d’ispirazione per creare progetti vincenti. Chef stellati e specialisti del settore portano in questi giorni il loro contributo con showcooking e conferenze. E non mancano momenti di entertainment per vivere e partecipare ad appuntamenti che donano piacere e delizia per gli occhi ed il palato.

Nello specifico, questi gli appuntamenti organizzati nell’ambito di Retail Plaza, il luogo in cui trend, innovazione, cambiamenti e best practice vengono raccontate dai protagonisti del mondo del retail e della gdo.

Venerdì 22 ottobre

Ore 14.00 Omnicanale e con servizi sempre più personalizzati: ecco il retail del futuro

Ore 15.30 Digital Food Marketing: il mondo nuovo di cibo e ristorazione

Sabato 23 ottobre

Ore 10.30 Nuovi format del Retail gdo

Ore 12.00 Focus Discount

Ore 14.00 Performance economico-finanziarie del punto di vendita post-covid: la necessità di un nuovo approccio strategico “balanced”

Ore 15.30 Export in salsa Brexit

Domenica 24 ottobre

Ore 10.30 Casual Dining e Nuovi Format del Food Retail

Ore 12.00 Il futuro del Food Delivery

Padiglione 6 - Ore 14

Cerimonia di premiazione Better Future Award

Ore 14.00 Cambiamenti di consumo e nuovi assortimenti: industria e distribuzione a confronto

Ore 15.30 Healthy Food - Happy Customers

Ore 17.00 Il consumo dei salumi in Italia: dati, trend e novità dal mercato

Lunedì 25 ottobre

Ore 10.30 Ceo della gdo a confronto su business model, format e integrazione tra canali

Ore 12.00 Digital transformation e gdo. Facciamo il punto

Ore 14.00 La sostenibilità sullo scaffale: a che punto siamo?

Ore 15.30 Pratiche sleali nella filiera agroalimentare: i passi avanti

Ore 17.00 The Reunion

Martedì 26 ottobre

dalle ore 10.00 Pastaria Festival 2021

Programma eventi