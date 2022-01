Le promozioni digitali (online) esercitano un impatto sempre più forte sugli acquisti al dettaglio, anche se il punto di vendita fisico resta il canale preferito per lo shopping. Lo conferma la prima edizione italiana del Barometro della promozione commerciale pubblicato da Armis, società specializzata nella digitalizzazione della comunicazione commerciale, in collaborazione con Harris Interactive/Toluna nel novembre 2021. Il Barometro conferma l’interesse degli italiani per le promozioni in generale: il 90% dei consumatori le considera un’opportunità per risparmiare sugli acquisti abituali, e il 9% come un ottimo strumento per scoprire e provare nuovi prodotti. L’inchiesta evidenzia anche che il negozio fisico resta il canale privilegiato (83%) rispetto all'eCommerce (17%).

Promozioni: l'impatto dei canali digitali

La promozione digitale ha un impatto maggiore rispetto a quella cartacea. Il 74% ha acquistato nel punto di vendita dopo aver visto una promozione online. La promozione digitale è un forte sostegno al potere d’acquisto (77%) e i canali digitali raggiungono il 91% degli italiani (il cartaceo l’89%). I canali utilizzati da Armis (social network, Google e banner su siti terzi) raggiungono da soli il 76% dei consumatori italiani.

L’ 81% degli italiani ha visitato un punto di vendita fisico dopo una promozione digitale. Il 74% ha fatto acquisti nel punto di vendita (carta 79%). La performance dei canali digitali sta raggiungendo quella dei supporti cartacei, segno dell’affanno di questi ultimi.

L’ 85% degli italiani ritiene che i canali digitali si svilupperanno o perfino che sostituiranno la carta (77%). L’ 86% vorrebbe ricevere promozioni solo in digitale, che risulta il canale preferito dagli italiani quando si tratta di personalizzare le offerte (42%) e promuovere il consumo responsabile (38%).

Complementarietà carta-digitale più che mai necessaria

Un italiano su due dichiara di prestare sempre meno attenzione alle promozioni cartacee e il 48% afferma di gettarle sistematicamente, indice di un calo d’interesse per questa tipologia di comunicazione. Quasi un quarto degli italiani ha segnalato, o ha intenzione di segnalare, sulla propria cassetta delle lettere un avviso “stop pubblicità”, e la metà di loro è a favore del divieto dei cataloghi stampati nelle cassette delle lettere.

Il 79% degli italiani è disponibile a ricevere promozioni attraverso i canali digitali, esclusivamente con questo canale o in aggiunta al cartaceo: più della metà vorrebbe ricevere promozioni sia cartacee che digitali. La complementarità è considerata utile per la difesa del potere d’acquisto (35%) e al made in Italy (36%).

Promozione ragionata

Per il 67% le promozioni digitali sono più adatte alle esigenze dei consumatori rispetto a quelle cartacee. Il 58% considera le promozioni cartacee uno spreco. La promozione attraverso i canali digitali è apprezzata perché molti italiani vogliono adottare scelte favorevoli alla difesa dei prodotti locali, del territorio e del bio sono (87%), e della salvaguardia dell’ambiente (89%).

Il Barometro Armis evidenzia che i volantini digitali fanno ormai parte della vita degli italiani e raggiungono l’obbiettivo di invitarli a frequentare i negozi fisici.

Oggi i due canali, digitale e cartaceo, per veicolare le promozioni commerciali sono più che mai complementari benché un numero crescente di italiani denunci l’impatto negativo del volantino cartaceo in termini di spreco manifestando un calo di attenzione per questo strumento.

"Il passaggio graduale dei volantini in digitale è ormai una realtà, perché le tecnologie finalmente lo permettono -spiega Luca Casari, sales manager Italia di Armis-. L'esempio principale è quello delle cosiddette tecnologie multilocali, capaci di adattarsi a ogni negozio, digitalizzando e distribuendo i volantini online in modo ottimale, adattato alle aspettative locali".