QVC Italia cambia volto

I consumatori sono sempre più informati, propensi ad adottare nuove tecnologie e sensibili al video storytelling. Per favorire le esigenze degli utenti e coinvolgerli maggiormente, QVC Italia, il retailer multimediale dello shopping e dell’intrattenimento, ha avviato il rebranding su tutte le piattaforme, tv web e mobile creando un nuovo logo e degli ambienti virtuali inclusivi. Il progetto, infatti, è stato studiato analizzando i cambiamenti delle abitudini degli acquisti a distanza, sempre più multiscreen e su smartphone.

Il rinnovato logo del brand comprende tre elementi geometrici: un quadrato, un cerchio e una linea, simboli di altrettanti concetti chiave dell'insegna. Il quadrato rappresenta i diversi schermi attraverso i quali i clienti entrano in contatto con il mondo QVC, il cerchio riflette l’idea di networking e di dialogo costante con i consumatori mentre la linea rimanda all’immagine di una porta aperta sulla community di QVC e, al tempo stesso, ricorda l’impugnatura di una lente di ingrandimento che simbolizza la ricerca e l’innovazione.

“Il mondo evolve e QVC ne interpreta i cambiamenti. Dopo 10 anni di presenza in Italia, ci rinnoviamo con un nuovo logo e una nuova immagine in cui i consumatori possano riconoscersi. Continueremo a tenere compagnia alla nostra community con lo shopping in diretta 17 ore al giorno e a proporre ai nostri clienti prodotti curati e selezionati. Offriremo un servizio sempre migliore e continueremo ad ascoltare il nostro pubblico come e più di prima, perché per QVC le persone sono al centro di tutto. L’obiettivo è quello di continuare a costruire un’esperienza di acquisto differente, da 10 e lode” afferma Paolo Penati, Ceo di QVC Italia.