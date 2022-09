R.G.V. 1982-2022, quarant’anni di esperienza e innovazione

Fondata nel 1982 a Fino Mornasco (CO) dalle competenze e dallo spirito imprenditoriale di Giorgio Vitali e Roberto Gobbi, l’azienda oggi ha sede a Cermenate (CO), conta oltre 9mila metri quadrati di capannoni e una sessantina di persone tra dipendenti e collaboratori.

Da sempre RGV è un’azienda legata alla tradizione con particolare interesse all’innovazione e alla qualità. Ed è proprio grazie alla continua evoluzione, all’attenzione alle novità e ad uno staff professionale, che nel 2022 RGV Italy festeggia con orgoglio i suoi 40 anni di attività. Un traguardo importante, raggiunto con sacrifici ed investimenti che, nel corso degli anni, hanno portato a soddisfazioni e risultati concreti.

Due parole su R.G.V.

Il core business dell’azienda è la produzione e commercializzazione di affettatrici, sia per il settore professionale sia per quello domestico, tutte rigorosamente Made in Italy.

Nel corso degli anni, in particolare a partire dal 1995, la scelta di realizzare affettatrici per uso domestico, in grado di mantenere le stesse qualità e le stesse performance di quelle professionali, è stato uno dei punti di forza e di crescita dell’azienda che ha visto un’importante espansione dal 2000 in poi.

Nell’officina di Cermenate vengono progettati e prodotti circa 60 modelli di affettatrici destinate sia al mercato nazionale sia alla vendita all’estero. Le affettatrici prodotte da RGV sono commercializzate attraverso la grande distribuzione e il settore professionale Horeca in Italia; inoltre, vengono esportate in tutto il mondo con una particolare attenzione al mercato europeo.

Una costante supervisione dei trend di mercato, oltre ad una sensibile attenzione alle esigenze del cliente, ha portato ad un aumento della varietà dei prodotti e alla conseguente decisione di arricchire la gamma con piccoli elettrodomestici destinati alla grande distribuzione nonché altre attrezzature per la ristorazione, garantendo un ottimo rapporto qualità-prezzo e prodotti destinati a durare decenni.

Tra gli elettrodomestici inseriti a catalogo, la linea di estrattori di succo Juice Art ha risposto in modo tempestivo ed esauriente alle richieste di mercato, cavalcando l’onda del momento. Nel 2018 l’estrattore Juice Art New ha ottenuto il primo premio Brands Award, organizzato da GDOWEEK e MARKUP, nella categoria piccoli elettrodomestici per la colazione (nella foto a destra, un momento della premiazione). Brands Award è l’unica iniziativa che premia le migliori “performance” annue di marca nei beni di largo consumo, attraverso criteri oggettivi e riscontrabili che coinvolgono i consumatori finali e il retail moderno.

Degna di nota anche la linea di macchine per il sottovuoto Fresh Quality per il mantenimento degli alimenti. La linea è completata dai sacchetti per il sottovuoto, adatti alla cottura e alla conservazione sia in abbattitore sia in congelatore.

Nel 2020, grazie alla collaborazione con un’azienda italo-tedesca, R.G.V. lancia sul mercato la nuova linea NextFlex, nella quale buste e rotoli goffrati sono completamente riciclabili: pertanto i sacchetti possono essere gettati nella plastica per donare loro una seconda vita, all’interno dell’economia circolare, abbattendo il concetto di rifiuto e sostituendolo con quello di riuso. Insomma, in questi anni, la famiglia di RGV è cresciuta e si è costantemente rinnovata, riuscendo ad instaurare importanti rapporti di fiducia con dipendenti, clienti, collaboratori e fornitori. Lo spirito di squadra e la collaborazione sono due valori in cui l’azienda crede molto in quanto indispensabili per crescere e affrontare situazioni di mercato in continua evoluzione, economicamente incerte e instabili.

L'occasione per un ringraziamento

RGV ringrazia con particolare affetto tutti coloro che prestano o hanno prestato negli anni la loro attività in azienda, condividendo la loro disponibilità, la loro esperienza e un “pezzo” del loro percorso professionale e personale.

Non da ultimo e certo non meno importante, un ringraziamento anche ai clienti per la fiducia accordataci in questi anni e per essere parte integrante della famiglia di RGV.

Il 40° anniversario di attività è da un lato un traguardo e dall’altro un trampolino di lancio per nuove idee e nuovi progetti.

Guardando al futuro

In conclusione, l’augurio per il futuro è quello di guardare sempre avanti, anche voltandosi indietro per imparare dagli insuccessi del passato, investendo sulle persone e sulla ricerca, con occhio attento ai cambiamenti e alle opportunità offerte dal mercato, per poter definire al meglio nuovi obiettivi ambiziosi e affrontare nuove ed entusiasmanti sfide.

…Buon compleanno RGV! … E altri 40 di questi anni!

Per saperne di più: www.rgv.it