Raspini debutta online sull’eCommerce Shopiemonte

Raspini sviluppa la propria logica e strategia multicanale debuttando online sull'eCommerce Shopiemonte.com. La scelta è quella di una vera e propria bottega di enogastronomia piemontese che, pur presentandosi come "nicchia" lato immagine, garantisce il servizio di consegna in 24/48 con rispetto della catena del freddo.

Raspini, in particolare, è presente sul sito in una sezione dedicata con una selezione di salumi, burger, affettati in vaschetta e specialità regionali, che presto sarà integrata da ulteriori proposte con kit degustazione e confezioni regalo per le festività. Shopiemonte.com avrà anche un collegamento sul nuovo sito Raspini che sarà consultabile a breve con grafica e format completamente rinnovati, in linea con il nuovo logo e "più aderente ai percorsi innovativi intrapresi dall’azienda", spiega la stessa.

Oltre a fornire un’immediata e nuova possibilità di acquisto, Shopiemonte.com sarà un ulteriore canale attraverso cui Raspini potrà organizzare e comunicare i propri valori, effettuare il lancio di nuovi prodotti, presentando ricette e offrendo spunti e idee di degustazione.