Rational rinnova ConnectedCooking, l’app per la digitalizzazione delle cucine professionali

Fino a qualche anno fa la digitalizzazione sembrava aver trovato la sua corretta collocazione principalmente nella gestione delle merci e nei sistemi di cassa. Ora invece è chiaro che, proprio grazie ad essa, le cucine professionali possono sviluppare il loro massimo potenziale.

Per questo, in occasione del quinto anniversario di ConnectedCooking, il sistema di gestione digitale della cucina di Rational, l’azienda ha lanciato un aggiornamento completo dell'app gratuita, migliorandone le funzionalità.

Attraverso la piattaforma digitale i clienti Rational possono gestire da remoto i programmi di cottura tramite smartphone, tablet e pc, scaricare automaticamente gli aggiornamenti del software delle unità e registrare la documentazione dei dati HACCP.

Collegando più sistemi di cottura si possono creare programmi di ricette e cotture e caricarli su tutte le unità Rational integrate, così la medesima qualità dei piatti può essere riproposta sempre in qualsiasi filiale e punto vendita e da qualsiasi unità, semplificando notevolmente i flussi di lavoro. Con l’aggiornamento dell’app la creazione delle ricette è stata ottimizzata e semplificata abilitando le funzioni di dettatura e il caricamento diretto delle immagini.

Con ConnectedCooking è possibile avere sempre tutto sotto controllo, essere sempre aggiornati su cosa succede in cucina e su tutte le attività svolte, in qualsiasi posto ci si trovi grazie alla dashboard e alle notifiche push in tempo reale che forniscono informazioni e garantiscono trasparenza, controllo e tranquillità. I dati HACCP vengono registrati e archiviati in modo automatico e basta un solo clic per poterli scaricare e visualizzare. Da remoto, dando la propria approvazione, possono essere effettuati anche i primi interventi di assistenza tecnica in caso di necessità.

Con ConnectedCooking le cucine possono fare molto di più.

Per maggiori informazioni visitare il sito connectedcooking.com/it_it/