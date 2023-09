Le sfide di breve e medio termine per il retail, Tasca (Selex) al M&R Summit 2023

L'intervento di Maniele Tasca, direttore generale di Selex, si focalizza su assortimenti, ruolo mdd e rilancio dei reparti freschissimi

Maniele Tasca, direttore generale di Selex, sul palco del Marketing & Retail Summit 2023 ha parlato del ruolo delle centrali di acquisto, di un nuovo equilibrio negli assortimenti e di una necessaria revisione e rilancio di alcuni reparti che erano strategici pre pandemia come i freschissimi, pescheria e ortofrtutta in primis. Ma anche di sfide di medio termine come il digitale, sostenibilità e la concorrenza dei cosumi fuori casa, ma anche un allarme tipico degli carenza delle persone.

#retail2023 Maniele Tasca, direttore generale Selex, "Guidare una centrale significa stare al fianco dei nostri azionisti. Quello che cambia invece nel tempo è il perimetro delle attività e l'interazione. Rimane fondmentale comprare bene ma sempre più strategico vendere bene" — Gdoweek (@Gdoweek) September 13, 2023

#Retail2023 Maniele Tasca, direttore generale Selex: A proposito del termine centrale d'acquisto:"Nel mio lavoro quotidiano io non parlo volentieri di centrale: centrale mi ricorda la stazione centrale di Milano" — Gdoweek (@Gdoweek) September 13, 2023