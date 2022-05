Replay si espande con 22 aperture internazionali

Il piano di espansione del marchio denim Replay prevede 22 nuove aperture internazionali fra monomarca, corner e shop in shop

Continua il programma di espansione di Replay, il premium denim brand italiano con esportazioni che si aggirano sul 92% del giro d’affari totale. Per consolidare la propria presenza nel mondo, il marchio ha attivato un programma di sviluppo, attivato lo scorso anno, che prevede 22 nuove aperture internazionali fra monomarca, corner e shop in shop. Oltre la recente apertura di Doha, dove il brand ha inaugurato uno store di 136 mq situato al Vendôme Mall, nuova destination di riferimento per lo shopping di lusso, Replay ha aperto anche in Egitto, in Sudafrica, a Dubai, in Ungheria, in Serbia, in Russia, a Singapore e in Australia.

“Siamo molto soddisfatti di come sta procedendo il nostro piano di espansione distributiva perché per crescere in maniera sana ed organica puntiamo sullo sviluppo di nuovi mercati oltre che sul rafforzamento di quelli esistenti. Oggi siamo presenti in tutti i continenti e stiamo lavorando per aumentare la nostra capillarità nelle aree di maggior interesse” commenta Matteo Sinigaglia, Ceo di Fashion Box spa.