Reserved e Mohito debutto nei mall a Merlata Bloom Milano

Reserved e Mohito, due insegne di Gruppo LPP: abbigliamento maschile il primo, brand femminile il secondo che debutta in Italia proprio a Merlata Bloom

In seguito al lancio del suo primo negozio in Italia in Corso Vittorio Emanuele II, Reserved aprirà a Merlata Bloom Milano il suo primo negozio in un centro commerciale italiano. Questa scelta strategica si inserisce nel più ampio piano di espansione del marchio nel capoluogo lombardo, che prevede anche l'inaugurazione (in autunno) di un altro negozio in Corso Buenos Aires. I piani di espansione non riguardano solo il marchio Reserved: il nuovo punto di vendita di Mohito in Merlata Bloom Milano sarà il primo in assoluto in Italia: 506 mq tutti al femminile, con proposte per le donne che amano essere alla moda senza rinunciare a capi comodi e funzionali. Mohito propone completi dai tagli classici e moderni, ampia la gamma di colori e fantasie. Con queste nuove firme, la percentuale di commercializzazione degli spazi di Merlata Bloom Milano è prossima al 100% a pochi mesi dall’apertura, prevista per la seconda metà del 2023.

"Ancora una volta importanti brand internazionali premiano Merlata Bloom Milano per la sua natura di like-on-high-street asset e per il continuo lavoro esplorativo da parte di Nhood verso prodotti di qualità e inediti per il mercato italiano -commenta Anand Remtolla, chief commercial officer di Nhood Services Italy-. Siamo orgogliosi di vedere riconosciuto il valore del nostro approccio innovativo, con il quale vogliamo da un lato offrire ai futuri visitatori un'esperienza di shopping e di intrattenimento premium, dall'altro contribuire alla generazione di una nuova visione urbana per l'intero territorio in cui operiamo".

"In seguito al reindirizzamento delle attività commerciali di LPP dai mercati orientali a quelli sud-occidentali e al successo del debutto, alla fine dello scorso anno, del nostro marchio più giovane Sinsay in Italia, abbiamo deciso di inaugurare altri negozi in questo Paese -aggiunge Przemysław Lutkiewicz, vice presidente del Cda di LPP-. Ci stiamo concentrando sull'ulteriore espansione dei nostri spazi commerciali in luoghi ad alto potenziale di vendita, come il nuovo centro commerciale Merlata Bloom, dove lanciamo i nostri due marchi Reserved e Mohito. Nei prossimi mesi intendiamo rafforzare la nostra posizione sul mercato italiano sviluppando la nostra rete di negozi. Grazie a questi passi, l'offerta di moda polacca raggiungerà i clienti di vari paesi basati in Italia e la presenza di tre marchi LPP in questo mercato ci permetterà di rispondere alle esigenze di gruppi diversi di consumatori".