ReStore lancia i primi punti di vendita senza personale

ReStore diventa pioniere del phygital nella gdo italiana con casse automatiche e store senza personale per un’esperienza di spesa veloce

ReStore – Your eGrocery Solution, azienda leader nell'eCommerce per la gdo, lancia i supermercati senza casse e personale. Si tratta della prima iniziativa simile in Italia, adatta a piccoli negozi di prossimità, temporary store, ma anche negozi di medie dimensioni. L’iniziativa nasce dall’accordo siglato con Lifvs, società svedese che gestisce mini negozi di alimentari nelle zone rurali in strutture simili a container aperti 24 ore al giorno, e che fornirà in esclusiva per l’Italia la tecnologia del software StoreKey. La messa in campo del progetto avrà tempi brevi, circa 60 giorni, una vera novità per la gdo italiana e un’opportunità per i retailer che permetterà loro di adattarsi alle esigenze di acquisto veloce. Una soluzione adatta in particolare ai giovani, i nuovi shopper, che unisce rapidità alla necessità di toccare con mano la qualità dei prodotti.

La piattaforma di ReStore

La soluzione di ReStore fornirà ai retailer una piattaforma all-in-one per monitorare gli assortimenti permettendo una gestione completa dei negozi non presidiati. Tramite l’app i clienti potranno accedere allo store, scegliere i prodotti e pagare. La tecnologia, inoltre potrà essere utilizzata anche su container pre-allestiti, autoalimentati da pannelli solari, che possono essere spostati e posizionati a seconda delle necessità in punti strategici.

I primi a lanciare una soluzione simile, senza cassa e controllo all’uscita, è stata Amazon con Amazon Go che, tuttavia, non è ancora approdata in Italia.

Una soluzione anche per i brand

L’iniziativa di ReStore, inoltre, è utile anche per i brand che desiderano aprire punti di vendita in snodi strategici senza l’impegno di un negozio fisso. In particolare, per quei marchi che vogliono optare e tastare il terreno con dei temporary store.

“Con questo importante accordo siglato con Lifvs ci posizioniamo come pionieri nel phygital applicato alla gdo in Italia -commenta Barbara Labate, Ceo di ReStore-. Già diversi retailer si sono mostrati interessati a questa nuova soluzione, vedendo l’opportunità di presidiare territori dove non sono normalmente presenti, realizzando dei piccoli punti di vendita fisici: aree turistiche, moli, località di villeggiatura”.