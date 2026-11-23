Dal mercato tradizionale ai nuovi format, le sfide della progettazione per la gdo: spazi funzionali, freschi protagonisti e store capaci di coniugare efficienza, esperienza d’acquisto e identità locale. Il pensiero dell’architetto Nicola De Pellegrini

Dall’Arabia Saudita all’Italia, progettare un supermercato significa tradurre identità, abitudini e modelli di consumo in spazi leggibili e funzionali. L’architetto Nicola De Pellegrini racconta come il layout, la valorizzazione dei freschi e la sostenibilità possano trasformare il punto di vendita in un’esperienza, senza perdere di vista le esigenze di chi lo vive e di chi lo gestisce.

In Arabia Saudita, nella città di Al Khobar ha messo a punto il format Farm Superstore, che fa parte di Saudi Marketing Company (SAMCO), uno dei principali retailer del Paese. Quale il principio progettuale di questa formula?

Il punto di partenza è stato il mercato tradizionale, inteso come luogo in cui non si va soltanto a comprare, ma a scegliere, guardare, parlare con chi vende. Volevamo recuperare questa dimensione senza nostalgia, con un linguaggio contemporaneo. Per questo pane, carne e pesce non sono confinati lungo il perimetro, ma banchi con la preparazione a vista: il cliente vede il lavoro del fornaio, del macellaio, del pescivendolo, e la qualità si percepisce. Il rischio, in un impianto di questo tipo, è che la scenografia complichi la gestione. Per questo, abbiamo lavorato su due livelli: davanti, con un percorso fluido e leggibile, per orientarsi a colpo d’occhio; dietro, una logistica pensata per chi lavora, con i laboratori collegati direttamente ai banchi e i flussi di rifornimento separati da quelli dei clienti.

Quali le soluzioni adottate per Danube Supermarkets, insegna saudita della BinDawood Holding, tra i principali gruppi sauditi?

Per Danube, su oltre 6.000 mq, il primo tema era la scala: in uno spazio così ampio il cliente rischia di sentirsi disorientato e il punto di vendita di risultare freddo, quasi un magazzino. Abbiamo risposto con una comunicazione digitale diffusa, grandi schermi integrati nell’architettura che segnalano i reparti e raccontano l’offerta, con una palette di colori e materiali caldi. Anche la luce contribuisce a orientare: più uniforme nelle corsie, più calda e puntuale sui freschi.

Per Carrefour ad Al Quds, un’area della capitale Riyadh quale la logica?

Qui la sfida era dare carattere a un format internazionale, con standard molto codificati. Abbiamo lavorato per punti focali, elementi architettonici e luminosi che attirano lo sguardo e scandiscono il percorso, oltre che sull’inserimento di aree dedicate alla ristorazione.

Come conciliare progettazione di qualità, sostenibilità e vincoli economici?

Nella gdo la sostenibilità si misura sul ciclo di vita. Uno store resta aperto molte ore al giorno, per molti anni: ciò che conta non è il costo iniziale, quanto quello di gestione. È lì che conviene investire: un’illuminazione LED ben progettata, una refrigerazione efficiente e chiusa, impianti che riducono i consumi. Sono voci che si ripagano e che la proprietà comprende subito quando si ragiona sui costi operativi. L’altro investimento su cui non risparmierei sono i materiali delle superfici più sollecitate. Si possono contenere i costi rinunciando a decorazioni fine a se stesse, standardizzando gli elementi meno percepiti dal cliente, come scaffalature, retrobanchi e aree di servizio, scegliendo soluzioni che svolgono più funzioni insieme: un elemento che illumina, segnala e caratterizza lo spazio vale più di tre interventi separati. Progettare bene significa sapere dove spendere.

Le soluzioni sviluppate in Arabia Saudita funzionerebbero anche in Italia?

I principi sono trasferibili, le soluzioni meno. Valorizzare i freschi, rendere i percorsi leggibili, fare del supermercato un luogo in cui ci si trattiene sono temi universali. L’Italia ha una particolarità: il mercato tradizionale non è un ricordo da reinterpretare, è ancora vivo. Significa che il mercato non si può mettere in scena, perché il confronto con quello vero è immediato. Andrebbe poi adattata la scala. In Arabia Saudita la spesa è spesso un’occasione da vivere in famiglia, che giustifica grandi superfici e aree ristorazione importanti; in Italia prevalgono acquisti più frequenti e mirati, in negozi più compatti, spesso inseriti in contesti urbani storici. Lavorare tra Italia, Medio Oriente e Stati Uniti mi ha insegnato che i modelli non si esportano: si traducono.

Quali caratteristiche dovrebbe avere il supermercato dei prossimi dieci anni?

Immagino un supermercato più compatto, ma più intenso. Con la crescita dell’eCommerce, una parte dell’assortimento confezionato si sposterà verso consegne e ritiri e lo spazio fisico potrà concentrarsi su ciò che merita di essere vissuto di persona: freschi, preparazioni, ristorazione, servizi. Un luogo flessibile, capace di cambiare configurazione con le stagioni e con le esigenze del quartiere, in cui la tecnologia lavora dietro le quinte.

Articolo tratto da Gdoweek n.17-2026.