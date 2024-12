retailinnovations – Carrefour Hopla, un tuffo nella Gen Ai per semplificare la spesa

Con Carrefour Hopla, in Francia il gruppo semplifica la comunicazione e le interazioni con i clienti grazie all’integrazione di ChatGpt ed Ai

Carrefour, retailer francese fra i leader mondiali nella gdo, all’interno di una strategia sempre attenta alle innovazioni e alla salute dei propri clienti, ha deciso di investire in tecnologie evolute per offrire livelli di servizio più elevati ai clienti, riuscendo a non ricorrere a investimenti supplementari per i collaboratori.

Da giugno 2023, l’azienda, infatti, ha integrato con successo l’intelligenza artificiale generativa, basata su ChatGpt4, nel suo sito web. Grazie a un chatbot chiamato Hopla, i clienti hanno la possibilità di comunicare, ricevere consigli e creare il proprio carrello della spesa con un’esperienza fluida e ‘chiavi in mano’. L’intelligenza artificiale suggerisce una selezione di prodotti tra cui scegliere cosa acquistare e offre consigli anche per le ricette.

Hopla, infatti, è programmata per consigliare innanzitutto i prodotti più sani e sostenibili, incoraggiando un consumo responsabile. Naturalmente, con i clienti fedeli, disponendo su di loro di un maggior numero informazioni relative allo stile di vita, alla famiglia e alle altre abitudini di consumo e di spesa, l’intelligenza artificiale può personalizzare le ricette: è in grado di adattarsi a varie situazioni, come diete specifiche, diversi tipi di allergia e, in generale, a ogni tipo di esigenza, fornendo consigli su misura.

Per tutti i clienti, l’obiettivo di Hopla è quello di rendere più semplice sia la navigazione sia l’ottimizzazione delle scelte, con suggerimenti alternativi, anche in caso di rottura di stock.

La user experience è molto fluida e le interazioni, all’interno del sito e delle sue sottosezioni, sono intuitive ed efficaci, così come veloci sono i suggerimenti, che propongono sempre dei prodotti. Grazie a questo servizio il tasso di abbandono del carrello è stato ridotto notevolmente e i servizi di eCommerce e clicca & ritira hanno attratto nuovi target di clientela.

Dal nostro punto di vista, questo caso dimostra che molti clienti fedeli sono ben contenti di condividere informazioni a fronte della ricezione di servizi e informazioni personalizzate. Oggi con la Gen Ai ci si può spingere molto avanti e Carrefour lo sta dimostrando. Il sistema funziona bene e in modo non particolarmente invasivo anche con i clienti meno fedeli e/o più gelosi della propria privacy, che possono condividere anche solo il minimo necessario delle informazioni di cui hanno bisogno per riuscire a farsi consigliare.