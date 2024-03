Centauro: dalla passione per lo sport un hub con contenuti ad hoc

Un brand e un concept che si integrano con la location: il più popolare parco per gli sportivi a San Paolo. Un negozio che offre materiali, coinvolge e contribuisce a diffondere la passione per lo sport

Centauro, il principale retailer di articoli sportivi in America Latina. Dal 1981, anno in cui ha aperto il suo primo negozio nella città brasiliana di Belo Horizonte, è cresciuto fino ad arrivare ai 225 negozi di oggi, presenti nelle 100 più grandi città brasiliane. Nel 2023, è stato lanciato il nuovo concept: l’Arena Centauro Ibirapuera, che vuole promuovere la cultura e le attività sportive. Si tratta di uno spazio di circa mille metri quadri all’interno del popolarissimo parco Ibirapuera a San Paolo, nel quale il concept si integra, offrendo una vasta gamma di attività non solo sportive, ma anche culturali e di intrattenimento: di fatto, una sorta di arena che ospita eventi, mostre e servizi gratuiti rivolti a un vasto pubblico di appassionati di sport, creando un’esperienza dinamica, inclusiva e coinvolgente che va oltre la semplice pratica atletica. Il negozio presenta mostre coinvolgenti e interattive che approfondiscono la storia e l’evoluzione dello sport, fornendo ai visitatori una profonda comprensione dell’universo sportivo attraverso esperienze sensoriali. La Casa dello Sport offre inoltre un calendario settimanale ricco di attività come lezioni di ballo, sessioni di yoga, lezioni di calcio e basket.

Come cambia il parco con Centauro

In linea con le logiche Feel & Link della mappa di Kiki Lab, Centauro ha investito anche nella valorizzazione dell’area circostante il negozio all’interno del parco , con l’installazione di postazioni per lo stretching e la ginnastica e ristrutturando la pista da jogging locale. Le attività sono gratuite, i clienti ricevono una card che li identifica in ogni esperienza e permette loro di ricevere dati personalizzati sulle proprie attività. Con il suo studio dedicato alla creazione di contenuti, comprese le funzionalità di live streaming e un auditorium, il negozio funge da hub per contenuti relativi allo sport , eventi dal vivo e podcast. Non mancano, inoltre, aree esterne adatte a ospitare eventi e attività outdoor, creando occasioni di interazione e coinvolgimento con il pubblico attraverso sport e raduni all’aria aperta.

Centauro: i servizi offerti