Retailinnovations – Fresh: gusto, ultrafreschi, prossimità e sostenibilità, mix di un nuovo concept

La catena francese di prossimità in piccoli centri, punta sul take away per razionalizzare l’offerta e garantire sostenibilità ambientale ed economica

Fresh è un concept francese alimentare al servizio del gusto e multispecializzato nei freschi, con un’offerta complessiva di 1.300 referenze tra ortofrutta, carne, pesce, gastronomia gourmet e gli immancabili formaggi francesi.

Lanciato nel 2017, oggi ha superato le 40 aperture, in location che privilegiano i centri urbani più piccoli. Il design del punto di vendita enfatizzata la qualità dei prodotti, con uno stile da mercato tradizionale: l’area di 500 mq è infatti arredata con bancarelle, con un modello che prevede solo prodotti take-away, per una migliore razionalizzazione e sostenibilità economica.

Nella nostra mappa, parliamo di un modello Feel & Link: per coinvolgere i clienti nel percorso di acquisto, infatti, il layout è stato pensato per una sua ottimizzazione, posizionando i reparti di frutta e verdura al centro e i banchi self-service a parete. I prodotti sono organizzati per colore, creando una percezione gradevole grazie al visual merchandising; inoltre, vengono valorizzati grazie a soluzioni illuminotecniche moderne e costantemente umidificati per garantirne la freschezza.

Il retail design consente non solo di migliorare il rifornimento degli scaffali e il merchandising, ma anche di ridurre al minimo i costi di installazione, creando un’immagine dell’insegna molto riconoscibile.

Per garantire la freschezza dei prodotti, i negozi vengono riforniti fino a sei volte a settimana da una rete di oltre 700 produttori, l’80% dei quali possiede la certificazione di Alto Valore Ambientale.

Fresh è presente anche sul web e utilizza il proprio sito come vetrina per ispirare e stimolare i clienti, con ricette, informazione sui prodotti di stagione e informazioni sui fornitori.

Fresh ha un chiaro posizionamento attento alla sostenibilità, declinata in modo moderno e non ideologico. Invece di enfatizzare i prodotti biologici, l’attenzione si concentra sui marchi di aziende agricole di qualità, dando priorità alle proposte locali, a km 0, implicitamente rispettose dell’ambiente.

Fresh ha deciso inoltre di escludere dall’assortimento i prodotti surgelati, semplificando le operation e ottimizzando i costi.

Secondo noi di Kiki Lab, La crescente attenzione a stili alimentari salutistici sta facilitando il successo dei freschi. Fresh è riuscito a trovare un punto di equilibrio, realizzando un concept che rinuncia al servizio assistito (che offre certo un valore aggiunto, ma rappresenterebbe una voce di costo eccessiva), investendo invece sulla freschezza, sulla qualità dei prodotti e su una filiera corta e sostenibile.