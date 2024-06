Retailinnovations – Just Cuts, nuova era per gli hair salon

Comodi e veloci, con un ottimo rapporto prezzo-qualità: le chiavi del successo degli hair salon di Just Cuts, potenziati con app e altre funzioni

Nei 34 anni trascorsi da quando Denis McFadden ha fondato Just Cuts in Australia, il mercato degli hair salon si è evoluto, ma il Dna del brand è rimasto lo stesso: offrire a costi accessibili professionalità, comodità, semplicità e velocità di fruizione per uomini e donne di tutte le età. Un posizionamento chiaro che ha facilitato lo sviluppo della catena grazie al franchising, che privilegia come partner più membri di una stessa famiglia.

Il modello di Just Cuts si basa su una struttura di prezzi fissi e trasparenti, che consente ai clienti di conoscere il costo finale della seduta prima della visita. I saloni garantiscono la possibilità di usufruire dei servizi anche senza appuntamento: accettano clienti fino a 15 minuti prima della chiusura, in caso di servizi light, e garantiscono una realizzazione curata e professionale, anche oltre l’orario di chiusura.

Dal 2013 è stato lanciato il brand Justice Professional per facilitare i clienti nella cura a casa dei propri capelli con prodotti di qualità, paraben free e con elementi particolari, come le molecole di seta giapponese per rendere setosi i capelli. Un altro servizio molto apprezzato è la garanzia sul servizio: per una settimana il cliente ha il diritto di tornare in qualsiasi salone Just Cuts per un redesign (light) del proprio taglio.

L’ultima iniziativa per facilitare il lavoro dei partner e l’esperienza dei clienti è stata il lancio dell’app Empowerment Rewards Stylist, che include un sistema di loyalty B2B per incentivare le vendite della linea Justice Professional. I premi sono diversi e vanno dai buoni regalo digitali a prodotti selezionati fino a strumenti per barbieri e parrucchieri. L’app consente anche di monitorare in tempo reale i Kpi dei saloni, per migliorarne la produttività.

Per i clienti finali l’app, oltre a contenuti specifici sulle tendenze più aggiornate, semplifica e velocizza la comunicazione delle varie attività: offre ad esempio la possibilità di un check-in a distanza per avere un preventivo dei servizi richiesti e il tempo di attesa stimato, in modo da decidere se confermare il servizio. In questo modo, viene anche esteso il servizio di self check-in già presente in negozio.

Per noi di Kiki Lab, nel mondo della cura dei capelli c’è spazio per posizionamenti diversi. Just Cuts presidia bene comodità, velocità e trasparenza, ma continua anche a migliorare la customer experience grazie a tecnologie sempre più evolute.

In questo senso, l’app costituisce l’ultimo tassello di una strategia complessiva, che sta rafforzando la leadership di questa catena.