Retailinnovations – Superbalist: dimenticare i resi fatti per errori nelle taglie

Con l’Intelligenza Artificiale e una soluzione semplice come Fit Finder, l’eCommerce Superbalist è diventato ancora più attrattivo e redditizio

Partito nel 2011 con un’offerta di abbigliamento e calzature dei brand più noti, Superbalist, uno degli operatori leader dell’eCommerce in Sudafrica, ha successivamente esteso l’assortimento a numerose altre categorie, dal beauty ai prodotti per la casa. L’abbigliamento resta comunque la base del business e la credibilità raggiunta da Superbalist lo ha fatto anche scegliere da H&M come partner per lo sviluppo in Sudafrica dal 2015, con il risultato che ora sono arrivati a una rete di 28 negozi.

Come noto, l’aspetto più critico dell’eCommerce di abbigliamento e scarpe riguarda l’elevata percentuale di resi dovuti alla scelta di taglie sbagliate: da un lato, rappresenta un costo importante per il retailer, visto il servizio di reso gratuito per i clienti; dall’altro, costituisce spesso un forte elemento di insoddisfazione per i clienti, sia per la delusione di non poter indossare subito il capo acquistato, sia per la perdita di tempo legata alle operazioni da fare per rendere i prodotti.

I resi, inoltre, creano insicurezza nei clienti, fino al punto da indurli, in alcuni casi, a ricominciare ad acquistare solo nei negozi fisici.

Da anni si cercano soluzioni per aiutare i clienti a individuare al meglio la taglia da scegliere fra le diverse opzioni, che variano non poco fra i brand e anche fra i diversi Paesi che usano sistemi differenti.

Adottando una strategia Quick & Easy, grazie allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale integrata con i sistemi di Machine Learning, Superbalist è riuscita a creare e lanciare nel 2023 la soluzione Fit Finder, ‘Cerca la taglia’, caratterizzata da un elevato grado di precisione e da un’interfaccia cliente intuitiva e semplice da usare, basata su alcune domande e informazioni da fornire.

Allo stesso tempo, questa soluzione contribuisce ad arricchire la base delle informazioni su ogni singolo cliente, consentendo all’eTailer un approccio sempre più personalizzato, soddisfacente e gratificante.

Dal nostro punto di vista, Fit Finder ha lo scopo di migliorare l’esperienza del cliente, riducendo i resi per errori legati alle taglie, resi che, per quanto gratuiti, risultano comunque sempre irritanti per la perdita di tempo che comportano.

Con questa soluzione, Superbalist ha rafforzato la fiducia dei clienti, rassicurandoli negli acquisti e costruendo le basi per una fidelizzazione più solida; inoltre ha arricchito le informazioni su ogni cliente, personalizzando sempre meglio il proprio approccio.