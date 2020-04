Retailinprimalinea. L’iniziativa solidale di Carrefour e Sal de Riso

In 1.000 punti di vendita Carrefour e Carrefour Market dislocati sul territorio italiano sono in vendita i prodotti di pasticceria artigianale dell’azienda campana Sal De Riso che contribuiscono a sostenere la Protezione civile: verranno, infatti, donati 5 euro a per ogni colomba acquistata. In assortimento anche diverse creazioni a lievitazione artigianale: oltre alla tradizionale colomba pasquale, sono in vendita 15 varietà per tutti i gusti, come la colomba al limoncello, all’amarena, al tiramisù, ai frutti di bosco.

“La collaborazione con il fornitore Sal De Riso rientra nell’impegno che Carrefour Italia porta avanti per il sostegno del Made in Italy e dell’eccellenza del territorio: l’85% della proposta assortimentale presente all’interno dei nostri punti di vendita Carrefour in tutta Italia proviene da produttori italiani –afferma Michele Stefanoni, direttore prodotti regionali Carrefour Italia-. Sal De Riso, in questo caso, rappresenta un’eccellenza campana impegnata nella promozione della tipicità delle materie prime locali e riteniamo che la presenza dei suoi prodotti sui nostri scaffali, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo attraversando in cui è forte l’esigenza di tutelare i prodotti tipici nazionali, sia un messaggio positivo che riafferma la nostra vicinanza ai produttori italiani”.