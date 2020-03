Retailinprimalinea. Ce.Di. Marche dona posti letto agli Ospedali di Ancona

Ventidue posti letto di terapia intensiva saranno donati agli Ospedali Riuniti di Ancona (Torrette) da Ce.Di. Marche, società cooperativa proprietaria dell’insegna di supermercati Sì con Te, attiva con oltre 100 punti di vendita nelle regioni Marche e Abruzzo.

Il presidente del consiglio di gestione di Ce.Di. Marche, Silvio Moroni, spiega: “Come insegna di supermercati, Sì con te è chiamata a dare continuità ad un servizio essenziale, come quello della spesa alimentare, in tal senso, ci sentiamo quotidianamente coinvolti in questa sfida e ci è sembrato un atto di responsabilità doveroso, esprimere la nostra solidarietà nei confronti dell’Istituzione sanitaria, dando un contributo che consenta a chi si trova in prima linea, di lavorare con gli strumenti essenziali per fronteggiare questa emergenza”. Moroni aggiunge: “L’impronta territoriale che da sempre contraddistingue Sì con te, trova con questa donazione, la sua concretizzazione anche in un contesto così difficile, in cui ci è sembrato essenziale unire le forze”.