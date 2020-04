Retailinprimalinea. Coop Lombardia: le disposizioni sulle pettorine

In tutti i punti di vendita della rete di vendita Coop Lombardia, l'azienda ha adottato le pettorine dei dipendenti per indirizzare messaggi specifici ai consumatori sulle misure indispensabili da adottare in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid19. Tutti i collaboratori che operano nell’area vendita indossano, infatti, la pettorina con il messaggio relativo alla distanza sociale raccomandata per la criticità sanitaria in corso. "I clienti -spiega Coop Lombardia- hanno apprezzato l’originale modalità di comunicazione".

