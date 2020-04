Retailinprimalinea. Le scelte di Sisa (D.IT)

Per fronteggiare questo periodo assoggettato alle direttive dei Dpcm emanati dal Governo, i centri distributivi Sisa, Distribuzione Sisa Centro Sud, Sisa Sicilia ed Europa Commerciale (associati D.IT) hanno messo in atto una serie di soluzioni.

Tutti i punti di vendita del gruppo osserveranno le chiusure domenicali “per rafforzare i più rigorosi programmi di sanificazione per mantenere i più elevati standard di sicurezza nei negozi”. Ma c'è anche l'impegno dichiarato di monitorare i prezzi di vendita al pubblico e di garantire le abituali attività promozionali, così come di proporre ai clienti un paniere di prodotti a prezzi scontati e bloccati nel tempo.

Sisa, come del resto gli altri retailer sul territorio nazionale, ha accolto l’invito del Presidente del Consiglio e ha applicato uno sconto del 10% sui buoni spesa.

A riguardo Sisa precisa: “riteniamo opportuno precisare che l’ordinanza 658 della Protezione Civile che prevede l’assegnazione di risorse ai Comuni per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali del territorio o per l’acquisizione direttamente di generi alimentari o prodotti di prima necessità, debba necessariamente essere governata a livello statale, per non creare situazioni eterogenee ed ingestibili sul territorio e per le imprese, con particolare riferimento all’utilizzo dei buoni pasto che alle attuali condizioni non possono essere lo strumento idoneo in quanto renderebbero non sostenibili ulteriori sconti sulla spesa”.

Infine Sisa ha messo a disposizione ulteriori 6.000 buoni spesa da 30 euro per le famiglie più bisognose segnalate dalla Croce Rossa Italiana o dalla Caritas, buoni che potranno essere consumati presso i punti dì vendita ad insegna Sisa, Quick, Issimo e Negozio Italia su tutto il territorio nazionale.