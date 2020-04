Retailinprimalinea. Maisons du Monde: via a una raccolta fondi per la Cri

La raccolta fondi avviata da Mainsons du Monde è stata attivata attraverso il portale Rete del Dono e mira al sostegno della Croce Rossa Italiana.

L'azienda francese è la prima donatrice con 50.000 euro e, nel contempo, ha invitato i clienti a dare il proprio contributo, ognuno secondo le proprie possibilità. Le donazioni possono essere effettuate sul sito di Rete del Dono selezionando la raccolta fondi di Maisons du Monde o direttamente attraverso questo link: https://www.retedeldono.it/it/maisons-du-monde/coronavirus.

“Paese duramente colpito dall’emergenza, l’Italia è per noi una seconda casa in cui siamo presenti ormai da molti anni -dichiara Julie Walbaum, Ceo di Maisons du Monde-. Ed è con questo spirito che nasce la nostra volontà di ringraziare chi è in prima linea e di coinvolgere, non solo i nostri clienti, ma più italiani possibile a unirsi a noi, offrendo il proprio supporto alla Croce Rossa nel duro compito di prendersi cura di tutte quelle persone che stanno vivendo momenti di difficoltà. Sono certa che insieme possiamo fare molto. Il nostro caloroso ringraziamento va a tutti coloro che si mobilitano ogni giorno in questi tempi senza precedenti”.