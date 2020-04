Retailinprimalinea. Mascherine monouso disponibili negli store e in farmacia

Blister da cinque mascherine chirurgiche monouso a tre veli sono disponibili nei punti di vendita Ipercoop di Coop Lombardia al prezzo di 4 euro a confezione, dunque 0,80 centesimi a mascherina. Per scongiurare inevitabili accaparramenti e un veloce esaurimento delle scorte, la cooperativa ha deciso di permettere l'acquisto di una sola confezione per ogni socio. Dopo la prima fornitura, che riguarda il canale Ipercoop, il prodotto sarà disponibile in assortimento in modalità continuativa in tutta la rete di vendita, sia supermercati che ipermercati.

In Toscana, invece, la Regione modifica le modalità di distribuzione gratuita delle mascherine rispetto al porta a porta con i volontari dei comuni. Nei prossimi giorni, infatti, stando a quanto pubblica il quotidiano La Nazione.it, la distribuzione sarà effettuata nelle farmacie convenzionate pubbliche e private, e negli store delle insegne distributive che hanno aderito, ossia Coop, Conad, Esselunga, Carrefour e Lidl.

L'appello indirizzato ai consumatori è di “non affollare farmacie e supermercati perché ci saranno mascherine per tutti. Ogni giorno in ambito regionale ne verranno distribuite un milione e mezzo”.

Nelle farmacie sarà consegnata una confezione da cinque mascherine a ogni cittadino di età superiore a sei anni, per un numero di trenta mascherine al mese, dietro presentazione della tessera sanitaria o del proprio codice fiscale mentre nei supermercati, dove saranno allestite postazioni specifiche, attive dalle 9 alle 16 e gestite da personale del servizio sanitario regionale, sarà possibile ritirare una confezione di 5 mascherine alla volta.