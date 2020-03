Coronavirus. Esselunga: disposizioni e regole per la spesa in sicurezza

L'insegna ribadisce ai consumatori la disponibilità degli alimentari e rivolge un invito alla calma indicando alcune regole specifiche. A riguardo il Ceo di Esselunga, Sami Kahale, puntualizza: “Aiutateci ad aiutarvi a fare la spesa in sicurezza. Non preoccupatevi, siamo aperti tutti i giorni con orario continuato e senza modifiche”.

Il personale nei negozi è stato fornito di mascherine respiratorie, guanti monouso e flaconcini di gel disinfettante da taschino. Sono stati potenziati i servizi di pulizia, attraverso il rafforzamento delle frequenze e modalità di pulizia dei servizi igienici sia dei clienti, sia dei dipendenti. È stata attivata, dove possibile, anche l’apertura alternata delle casse nei negozi, sulle quali saranno posizionati dei divisori entro la prossima settimana.

Esselunga sta inoltre collocando le strisce segnaletiche di distanza in prossimità dei reparti assistiti. Per i clienti sono disponibili guanti posizionati in prossimità dei box carrelli ed erogatori di gel disinfettante per le mani. Sono stati installati cartelloni con comunicazione ad hoc. A sostegno di di queste informazioni anche audio messaggi informativi per ricordare di rispettare la distanza interpersonale minima. Infine è stato predisposto il contingentamento degli ingressi da parte di una guardia situata all’entrata dei negozi.

Le regole che Esselunga ricorda agli utenti sono le seguenti:

non affollare i negozi specialmente nelle prime ore del mattino;

venire possibilmente da soli per effettuare la spesa, in modo da limitare al

massimo assembramenti e contatti.

usare tutti i parcheggi sui vari piani e, se disponibile, anche l’area esterna.

quando si accede dai parcheggi usare le rampe, poiché gli ascensori sono

disponibili solamente per i disabili.

non effettuare spese superiori alle esigenze, perché non esistono problemi di rifornimento in alcun modo.

mantenere sempre e ovunque la distanza di sicurezza di un metro, come da

disposizioni sanitarie e per rispetto degli altri clienti e del personale Esselunga.

Impennata dell'eCommerce

In questo momento di emergenza sanitaria aumentano i dati relativi all'eCommerce. A riguardo Sami Kahale precisa: “Abbiamo registrato un’esplosione della domanda. Il mercato online alimentare in Italia vale complessivamente circa l’1% del totale. I mercati più avanzati in Europa e nel mondo si attestano tra il 4% e l’8%. In Esselunga siamo al 4% e le richieste ricevute in questi giorni ci portano sopra al 20%, cinque volte il livello attuale. È evidente che nessuno può soddisfare un balzo percentuale del genere. I tempi di consegna si stanno assestando sulle due settimane. Per questo abbiamo definito un limite di una spesa per cliente per settimana e sono già in atto potenziamenti di natura straordinaria sulle preparazioni delle spese e sulla logistica. Vista l’eccezionale situazione, abbiamo avuto, e non escludiamo di avere nei prossimi giorni, delle criticità nell’area di Milano”.