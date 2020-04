Retailinprimalinea. Parte la campagna Resto a casa con Bennet

Per supportare i consumatori, soggetti a restrizioni dovute all'emergenza Coronavirus, è stata lanciata la campagna Resto a Casa con Bennet, attiva dal 7 al 30 aprile e realizzata da Tlc Marketing per Bennet (VéGé), con l’obiettivo di alleviare la quarantena dei consumatori con premi digitali per svolgere attività di intrattenimento e svago a casa per adulti e bambini.

I clienti più fedeli della catena di supermercati, presente in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, ricevono un codice da riscattare sul sito della promozione

(https://www.tlcrewards.it/restoacasaconbennet), scegliendo il premio preferito tra i quattro disponibili: audiolibri per bambini, musica in streaming, app per allenarsi a casa e abbonamenti a riviste online.

“Questi sono solo alcuni degli At Home Rewards che proponiamo ai nostri clienti, brand che desiderano entrare nelle case dei consumatori in un periodo in cui loro non possono recarsi nei punti di vendita -afferma Alessandro Centini, Ceo di Tlc Marketing Italia-. Un modo per rendere i brand memorabili in questa fase di crisi, per poi ripartire alla grande una volta che l’emergenza sarà conclusa”.

Simone Pescatore, direttore marketing e comunicazione di Bennet, aggiunge: “In questo momento è fondamentale rimanere in contatto con i clienti ai quali vogliamo dimostrare la nostra vicinanza coccolandoli con servizi dedicati al periodo che dovranno passare in casa e in famiglia”.