Retailinprimalinea. Gruppo Arena (VéGé): 250mila euro per sanità siciliana

Parte del contributo di 250mila euro, stanziato dal Gruppo Arena (VéGé) sarà a beneficio della rete ospedaliera delle province siciliane maggiormente colpite dall’epidemia: Aziende Ospedaliere Cannizzaro e Garibaldi di Catania, Umberto I di Enna, Cervello di Palermo e Policlinico di Messina.

L'azienda, attiva sul territorio siciliano con oltre 180 punti di vendita ad insegna Decò, Iper e SuperConveniente, ha deciso di finanziare anche iniziative volte a contrastare l’emergenza da Coronavirus.

“A nome di tutto il cda, ritengo che, in un periodo come questo, sia del tutto naturale per la nostra azienda essere più vicini possibile alla nostra terra -afferma Giovanni Arena, direttore generale del Gruppo-. La Sicilia è straordinaria nella capacità di essere unita e solidale nei momenti più difficili ed i siciliani sono eccezionali nel sentirsi parte di un'unica grande famiglia. Sono i nostri valori di sempre e vogliamo che la nostra comunità avverta la nostra vicinanza. Questo contributo è un segno di gratitudine nei confronti di medici, infermieri e membri del personale sanitario che stanno lavorando senza sosta e con impegno per fermare questa emergenza. Questa donazione non è solo da parte della Famiglia Arena ma anche di tutti i nostri collaboratori che da settimane stanno lavorando incessantemente per garantire il servizio di pubblica utilità alla comunità”.

Ai dipendenti, ai quali ha esteso una copertura assicurativa integrativa a tutela della salute, Arena ha deciso di erogare un contributo straordinario, in buono spesa, di 120 euro.

Le misure a sostegno dei consumatori

Il gruppo ha adottato varie iniziative per facilitare la spesa dei clienti ma anche per dare un sostegno ai più bisognosi. Arena ha infatti attivato l'iniziativa Spesa sospesa in tutte le province, con il contributo dei Comuni, Associazioni, Onlus, Caritas e Banco Alimentare, consentendo ai clienti di aiutare le famiglie in difficoltà, donando loro generi alimentari di prima necessità. Inoltre è stato potenziato il servizio a domicilio nei punti di vendita in cui era già attivo, rendendolo gratuito per gli over 65 anni, disabili e donne in gravidanza. Infine l'azienda, accogliendo l'invito del presidente del consiglio Giuseppe Conte, ha applicato uno sconto del 10% sui buoni (alla cassa) a sostegno delle famiglie in difficoltà, in questo particolare momento di emergenza.

Nei giorni scorsi Arena aveva attivato il Corridoio della Solidarietà.