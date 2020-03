retailinprimalinea Sostenere il personale: le iniziative di Unes, Cds e Gruppo Arena

Dopo Esselunga e Novacoop , cresce il numero dei retailer che stanno inserendo dei bonus per i propri dipendenti che lavorano nei negozi: sia Unes (compresi alcuni dei propri affiliati) sia Gruppo Arena (Vegé), sia il Gruppo Cds hanno annunciato l'inserimento di un premio di riconoscimento per i propri dipendenti per lo sforzo di queste settimane.

Il Gruppo Cds spiega: "La Direzione aziendale esprime tutto il proprio orgoglio per l’impegno e l’abnegazione con cui tutti i collaboratori, quotidianamente impegnati presso i punti di vendita del Gruppo, stanno affrontando ciascuno il proprio lavoro. Con grande senso di responsabilità e professionalità, stanno garantendo un servizio continuativo ed efficiente verso gli utenti, ponendosi in prima linea in questo particolare momento di emergenza, senza mai risparmiarsi. Analogo sentimento è manifestato nei confronti di tutti gli operatori della logistica, che stanno garantendo in modo efficace, il costante approvvigionamento di depositi e punti vendita. A ciascuno di loro, attribuendone il giusto e meritato elogio, la Direzione ha già predisposto l’erogazione di una premialità straordinaria".