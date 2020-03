Coronavirus. Gruppo Arena (VéGé): un corridoio solidale negli store

I comitati regionali siciliani di Anpas, Croce Rossa, Misericordia, insieme al Gruppo Arena (VéGé) hanno firmato un protocollo di intesa per la gestione del servizio di consegna a domicilio della spesa alimentare. L'obiettivo di questa iniziativa parte dalla volontà di fornire un aiuto concreto alle persone costrette a casa perché con più di 65 anni, ammalate o con disabilità ma anche per tutti coloro che non possono contare sulla rete familiare a causa delle restrizioni negli spostamenti (ad esempio parenti in quarantena). L’iniziativa sarà valida sino al termine dell'emergenza sanitaria Covid19.

Questo corridoio di solidarietà attivato in tutti i supermercati del Gruppo Arena permette ai volontari abilitati di assistere le persone più anziane ed i soggetti più deboli negli acquisti di generi alimentari e di prima necessità in tutti i punti di vendita della Sicilia ad insegna Decò, Iper e SuperConveniente. La consegna a domicilio, che non prevede l'accesso nelle abitazioni per evitare il rischio contagio, è gratuita. A disposizione dei volontari ci sarà una cassa speciale che consentirà loro l’accesso prioritario sia in entrata che in uscita.

Il gruppo precisa: “Tutti gli interventi richiesti saranno erogati dai volontari con l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza necessari a garantire la propria e l’altrui incolumità”.