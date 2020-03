Retailinprimalinea. Unieuro: copertura assicurativa per i dipendenti

In favore di 5.000 dipendenti, le società Unieuro spa, Carini Retail srl e Monclick srl hanno attivato una specifica polizza salute che prevede un’indennità in caso di ricovero causato da infezione Covid-19, un’indennità da convalescenza e un pacchetto di assistenza post degenza per gestire il recupero della salute insieme a tutti gli aspetti famigliari e pratici della vita quotidiana.

Unieuro chiarisce che la copertura assicurativa in caso di contagio da Coronavirus per tutti i dipendenti del gruppo ha lo scopo di “tutelarli in un contesto eccezionale come quello che ci troviamo ad affrontare”.