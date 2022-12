Riconoscere ed eliminare gli infestanti che mettono a rischio il business delle aziende

Topi, insetti, volatili rappresentano un pericolo sanitario e ma anche per gli affari. Ne abbiamo parlato nel webinar con Ester Papa, tecnhical manager di Rentokil che ha anche dato interessanti consigli su come riconoscere in anticipo la presenza degli infestanti

Si è concluso con il webinar "Un passo avanti agli infestanti", che abbiamo trasmesso il 24 novembre, in collaborazione con gli esperti di Rentokil Italia, il percorso alla scoperta degli infestanti più comuni che si possono trovare nelle aziende e come è possibile riconoscerli, difendersi, ma anche mitigare i rischi di una loro presenza con azioni preventive. Oltre al webinar, vi ricordiamo anche le quattro puntate della serie podcast "PestBusters", che potete ascoltare anche sulle principali piattaforme.

