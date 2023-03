Rilancia la tua attività diventando rivenditore esclusivo FIDO

La competizione dei grandi player del mercato può essere una sfida significativa per i piccoli negozianti

Queste grandi aziende hanno la possibilità di utilizzare risorse finanziarie e di marketing significative per attirare i clienti e offrire prezzi più competitivi.

Una soluzione a questa sfida può essere la focalizzazione su prodotti di nicchia, in grado di risolvere specifiche esigenze di mercato e supportati da aziende solide in grado di guidarti nelle scelte e nelle modalità operative e nel marketing. Ecco perché puoi prendere in considerazione la possibilità di diventare rivenditore esclusivo Fido.

FIDO, il saliscale motorizzato elettrico che ti aiuta a portare pesi sulle scale fino a 30kg.

Ma come funziona il carrello saliscale elettrico?

Il suo meccanismo brevettato combina un sistema di cingoli supportati da 3 ruote per la salita e discesa su scala e due ruote maggiorate esterne per il trasporto sul piano.

Per trasportare i carichi è sufficiente avvicinare il cingolo al gradino e premere il comando “salita” o “discesa” sul manubrio, a tutto il resto ci pensa lui. Il manico regolabile garantisce sempre una corretta postura, salvaguardando il benessere dell’operatore e proteggendolo da ernie e dolori alla schiena.

Fido, non un carrello qualsiasi

Cos’ha di speciale il saliscale elettrico FIDO? Semplice: mette la tecnologia dei migliori carrelli saliscale al servizio della quotidianità.

1 di 5

Fido, una grande opportunità per rilanciare la tua attività con un prodotto innovativo, infatti questo prodotto può essere utilizzato in svariati settori (guarda i video):

trasporto di pesi fino a 30kg

trasporto legna

trasporto fino a 2 sacchi di pellet

trasporto borse della spesa

trasporto casse di bottiglie e damigiane

trasporto materiale ufficio, cancelleria e libri

trasporto materiale idraulico e ferramenta

trasporto di animali invalidi

trasporto di valigie e bagagli

trasporto di casse di cibo

Scopri di più visitando il sito internet fidosaliscale.com oppure chiama lo 049/6882673 per fissare una call e scoprire le opportunità e i vantaggi riservati ai rivenditori esclusivi FIDO.